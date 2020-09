Pour Jean-Emmanuel Casalta, "France Bleu doit rendre service et donc être accessible"

La matinale de France Bleu Saint-Étienne Loire est désormais diffusée sur France 3 Rhône-Alpes dans la Loire, de 7h à 8h40. Le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta, explique les enjeux de ce projet commun entre radio et télévision publique.

"C'est à la fois invisible pour nos auditeurs, et pour nos nouveaux téléspectateurs, c'est une découverte, et c'est bien ça notre métier, c'est d'aller à la rencontre des gens pour leur faire connaître, leur faire découvrir et leur rendre disponible ce qu'on fait", détaille le directeur des 44 radios locales, "et notre rôle, c'est d'être partout présent". Jean-Emmanuel Casalta rappelle que France Bleu "aujourd'hui se balade entre les outils numériques, la radio, la télévision" avec toujours le même objectif, celui de "rendre service, et rendre service, c'est notamment être accessible".

France Bleu Saint-Étienne Loire est la huitième station dont la matinale est diffusée sur France 3. Le déploiement du dispositif va se poursuivre sur le réseau des radios locales, jusqu'à fin 2022.