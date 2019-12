Pour l'Archevêque de Dijon, "Noël, c'est avant tout une fête de famille et de retrouvailles"

Dijon, France

Alors que le mouvement de grève contre la réforme des retraites complique l'organisation des vacances de Noël, l'archevêque de Dijon Roland Minnerath rappelle l'importance de cette fête pour les Côte-d'Oriens, qu'ils soient croyants ou non : "Noël, c'est avant tout une fête de famille et de retrouvailles. Le mot "pause" qui a été prononcé par plusieurs syndicats pourrait être le mot d'ordre pour Noël."

L'archevêque de Dijon estime qu'en cette période de Noël, _"croyants et non croyants sont tous dans la même barque, nous souhaitons donner du sens à ce que nous faisons. C'est un moment où l'_on prend du recul par rapport à nos soucis ordinaires et par rapport à nos engagements, pour les remettre en perspective et leur donner du sens."

Roland Minnerath se félicite aussi des nombreuses initiatives solidaires qui existent en Côte-d'Or pour éviter que certains ne se retrouvent seuls à Noël : "un moment festif, ce n'est pas qu'une question de religion, c'est important dans une vie humaine."