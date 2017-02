"Pour l'arrivée de Cultura, on n'a pas été consulté" C.Gouhier de Le Mans Métropole

VIDEO : Catherine Gouhier, vice-présidente chargée de l'urbanisme à Le Mans Métropole revient sur l'arrivée de Cutura au Mans et sur le projet d'Ikéa.

Une semaine à peine après l'annonce de l'arrivée de Cultura au Mans, nous avons reçu ce Catherine Gouhier, vice-présidente chargée de l'urbanisme à Le Mans Métropole. L'occasion de faire le point sur les différents projets.

Pour Cultura, les élus ne savaient pas

"J'ai été très surprise d'apprendre cette arrivée par la presse" nous dit Catherine Gouhier, vice-présidente chargée de l'urbanisme à Le Mans Métropole. "La CDAC (la commission départementale d'autorisation des commerces) avait refusé, et là Cultura profite d'un changement de réglementation pour entrer et louer des locaux à Alinéa. Actuellement, on ne peut pas s'opposer à certains projets puisque ça se passe entre privés et nous n'avons pas accès aux décisions".

Je suis opposée à l'arrivée d'Ikéa

Sur le projet d'Ikéa sur la zone de Béner, "nous attendons le dépôt du projet car il y a des modifications sur les aménagements et nous continuons à travailler sur les accès et sur la voirie' souligne Catherine Gouhier. "Il y a actuellement des travaux avec les riverains et les associations pour que les accès se passent bien pour tous". Et quand on demande à Catherine Gouhier s'il y a un risque de pollution de l'eau comme le dénonce certaines associations, elle répond indirectement : "vous connaissez ma position, je suis opposée à ce projet, j'estime qu'il va mettre en difficulté le commerce du centre-ville et de la zone Nord, et je pense que c'est une surface commerciale en trop".

Encore une nouvelle étude sur les commerces du centre-ville

En novembre, l'agglomération avait lancé une étude sur les commerçants du centre-ville, cette fois, c'est le ville du Mans qui en lance une autre, alors est-ce que ça ne fait un peu beaucoup d'études ??? "Non, pas du tout répond" Catherine Gouhier : "je pense que cette étude, elle va être beaucoup plus complète que la première, puisque l'on va avoir des enquêtes au près de la clientèle. Et ça nous semble important d'avoir une meilleure connaissance des attentes des clients. Là, on vient juste de lancer l'étude et il va falloir une bonne année avant de faire des actes".

