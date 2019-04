Pour l'historien bordelais Marc Agostino, Notre Dame se relèvera comme la cathédrale de Bordeaux avant elle

Bordeaux, France

La cathédrale Saint-André place Pey-Berland à Bordeaux est toujours debout. Pourtant Marc Agostino, elle a eu plusieurs problèmes ?

Oui, elle est toujours debout mais elle est différente aujourd’hui. En 1427, il y a eu un effondrement des voûtes. Ensuite, au 18eme siècle, il y a eu un incendie important le 25 aout 1787. Des flammes causées par les travaux des ouvriers qui devaient réparer la toiture.

Après la révolution, la cathédrale est dans un état lamentable. Elle a servi de grenier à foin. Les ouvertures sont obturées. En 1942, l’Etat a dû investir beaucoup d’argent. Pourtant ce n’est pas terminé : en 1920, un ouragan a cette fois frappé une des flèches et la toiture.

Mais grâce à Dieu, c’était la dernière fois. Elle a été épargnée par les deux guerres mondiale.

Une cathédrale peut donc se remettre d’une telle catastrophe ?

Oui, il y a beaucoup d’édifices qui ont été incendiés. Comme à Rome, en 1823. En France, la cathédrale de Reims, ou celle d'Amiens après la première guerre mondiale ont été complètements sinistrées.

Comptez 40 ans de travaux pour la cathédrale de Reims. Depuis elle a retrouvé son visage de l'époque ou presque. Donc on peut se remettre de ce genre de choses oui. C’est long et surtout très cher, mais aujourd’hui la technologie a fait beaucoup de progrès.

Mais il y a forcément des différences malgré tout non ?

Pour la cathédrale de Bordeaux oui, mais je pense, à titre personnel, que ce n’est pas trop grave parce que le dernier incident date de 1820. C'est pas tout jeune non plus. A l’intérieur, elle n'a probablement pas son visage du moyen âge c'est vrai. Mais c’est presque volontaire. Les artistes du 19eme siècle n’ont pas refait à l’identique la cathédrale. A Reims aussi ce n’est plus la cathédrale des "sacres des rois", mais elle est toujours aussi belle.

Pour Paris, il y a deux solutions : soit on donne la parole aux artistes, pour ajouter leur touche qui se collerait aux tours. Ou alors, refaire la structure à l’identique. Et c’est possible. Nous avons des plans, des photos, des archives très importantes sur Notre-Dame de Paris. Et les architectes pourraient refaire à l’identique.

A l’époque, il y avait des artistes qui voulaient comme en Italie un campanile séparé de la cathédrale. Et l’archevêque Pey Berland était assez favorable. C’est assez rare en France c’est vrai. Mais il y a la vierge refaite dessus avec une dorure à l’identique.