"On joue sur l'islam pour faire peur et gagner quelques voix"

Cenon

L'imam de Cenon, Mahmoud Doua, dénonce ce qu'il considère comme un acharnement médiatique et de certains hommes politiques autour de l'Islam. Cela crée la peur et la confusion, et le résultat c'est cet attentat horrible de la mosquée de Bayonne dénonce l'imam qui constate que dès qu'il y a un rendez vous électoral, on met l'islam en avant, parce qu'il fait peur, c'est devenu un enjeu électoral mais ça fragilise la laïcité regrette Mahmoud Doua. L'imam qui insiste sur le fait que la France n'est pas islamophobe, les musulmans y pratiquent paisiblement leur religion, et il est important que l'attachement aux valeurs républicaines soit rappelé par tous et pas uniquement par les musulmans.