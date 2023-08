Pour la bonne cause, ce Nancéien participe ce week-end aux 24h du Mans vélo

Ce n'est pas la première fois qu'il se bat pour la cause des personnes atteintes de cardiopathies congénitales, ces malformations cardiaques à la naissance. Déjà dans sa ville de Nancy, à l'occasion de plusieurs actions des "petits cœurs de beurre", l'association qui accompagne les patients. Et ce week-end dans la Sarthe, à l'occasion des 24h du Mans cyclistes, Christophe Boyat continuera de sensibiliser pour les personnes touchées.

Tout est possible

Avec 7 coéquipiers, ils vont donc se relayer à tour de rôle dès ce samedi 15h, jusqu'au lendemain à la même heure. "Ça fait 3 heures chacun", confie Christophe Boyat. Le message est clair : montrer que faire du sport et se dépasser est possible, malgré la cardiopathie congénitale. "L'idée c'était d'impliquer les gens touchés", explique-t-il. D'ailleurs, au sein de l'équipage, l'un des participants a lui-même été opéré à 3 reprises au cœur. "Il s'appelle Yvelin et c'est un exemple. Il a déjà participé à un triathlon Iron Man à Nice en juin. Je vais me sentir tout petit", confie-t-il.

En marge de l'événement, une cagnotte en ligne est également accessible, avec l'ambition de récolter au moins 5 000 euros. "Pour financer un an de massage pour les soignants du service cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker-enfants à Paris", détaille Christophe Boyat. Des lots sont même à gagner si vous parvenez à deviner le nombre de tours que fera l'équipe pendant les 24h. Et impossible d'avoir un petit indice en lui posant la question, sa réponse est rapide. "Là, j'ai vu dans la liste des participants une équipe France Bleu Maine, donc l'objectif sera de faire mieux", sourit-il. Attention, parce que certains ont un bon niveau en cyclisme...