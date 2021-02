Pour la Chandeleur, l'Amicale des Bretons de Saint-Denis vous propose des crêpes en "click and collect"

Rien n'empêchera un Breton de manger des crêpes à la Chandeleur, pas même un virus ! En Seine-Saint-Denis, l'Amicale des Bretons, installée depuis 1933 dans la ville de Saint-Denis, s'est même adaptée aux contexte épidémique lié au Covid-19 et propose une vente de crêpes en "click and collect".

Des crêpes "à emporter"

Ce lundi, dans le local de l'Amicale, Gérard, le président et Catherine, la vice-présidente s'activent. Il faut préparer au moins deux kilos de pâte pour les crêpes qui seront préparées et vendues le lendemain. Au moins 80 commandes ont été passées par téléphone, email ou via la page facebook de l'association. D'habitude, les crêpes sont vendues le samedi mais pas question pour ces Dyonisiens, amoureux de la Bretagne et descendants de Bretons, de louper la Chandeleur !

"Garder le contact"

C'est Gérard qui a eu l'idée de cette vente sur commande, lors du premier confinement. "Tout le monde parlait de click and collect pour les entreprises, les magasins, alors on s'est dit pourquoi pas ?" C'était une manière aussi de compenser l'annulation des événements festifs et autres animations, l'an dernier, lors desquelles l'association a l'habitude de tenir un stand et de rencontrer son public. "Rester presque un an sans rien faire... ça manquait... on avait le besoin de recommencer à travailler et de revoir les gens".

150 crêpes commandées chaque semaine

Depuis, le succès est au rendez-vous, avec 150 crêpes commandées chaque semaine en moyenne. "Elles sont vendues par six pour 5 euros. On tient à ce que ça reste accessible pour les habitants de cette ville", souligne Catherine. Danielle, amoureuse de la culture bretonne, elle, a commandé 6 crêpes pour la Chandeleur. "Rien que de les sentir, ça rappelle des souvenirs...quand on va les manger là-bas en Bretagne ". De quoi remonter le moral pour celles et ceux qui sont en manque de leur région de cœur. "Il n'y a rien de tel... une crêpe, avec un petit verre de blanc ou de cidre et tout de suite on va mieux", affirme Catherine.

Pour la Chandeleur, l'Amicale des Bretons de Saint-Denis vous propose des crêpes en "click and collect" Copier

Les Bretons à Saint-Denis, une longue histoire

"Les premières immigrations bretonnes remontent aux années 1890 où les garçons bretons, en pleine misère, ont quitté leur ferme pour travailler dans les usines de la région parisienne notamment ici à Saint-Denis", rappelle la bénévole. "Dans les années 50, à peu près un tiers de la population était bretonne à Saint-Denis, les commerçants sur le marché parlaient breton", ajoute Gérard. Beaucoup de familles se sont installées à l'époque dans le quartier de la rue Dezobry où se trouvent aujourd'hui, les locaux de l'Amicale.

En plus de la vente de crêpes, l'association propose depuis le premier confinement, des livres sur la Bretagne, en prêt à venir retirer dans ses locaux. Toutes les infos, sont sur sa page facebook.

Pour la Chandeleur, l'Amicale des Bretons de Saint-Denis vous propose des crêpes en "click and collect" © Radio France - Hajera Mohammad