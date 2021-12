Pour la deuxième année de suite, pas de bain du 1er janvier à Mers-les-Bains

Après l'édition 2021, l'édition 2022 du traditionnel bain du 1er janvier est annulé à Mers-les-Bains. La faute à la cinquième vague de Covid-19 et à l'impossibilité de tenir cet évènement rassemblant une centaine de spectateurs, baigneurs ou curieux. Déception des vacanciers et des habitants.

Un 1er janvier sans Covid à Mers-les-Bains, ça ressemble plutôt à des costumes sur toute la plage, de la musique sortant des enceintes et surtout plusieurs dizaines de courageux bravant le froid, dans l'air et dans l'eau pour se baigner dans la Manche. Mais comme en 2021, il n'y aura pas de bain de la nouvelle année dans la cité balnéaire de la côte picarde. La faute à la cinquième vague de Covid-19 qui frappe fortement la France en cette fin d'année.

La digue elle aussi sera vide de spectateurs © Radio France - Florent Vautier

"La convivialité entre les spectateurs et les baigneurs ne peut pas sans faire sans boisson chaude et un moment de convivialité", justifie Jean-Gabriel Rolleri, adjoint au maire de Mers-les-Bains chargé de la culture. Tout était prévu pour réchauffer l'ambiance, avec "Tata Yoyo" d'Annie Cordy en ouverture musicale et Clara Luciani à la conclusion. Plutôt que de mettre en place des mesures sanitaires drastiques, la ville a donc préféré annuler le bain pour la deuxième année de suite. "On préfère ne pas faire plutôt que de faire des choses qui seraient médiocre", ajoute l'adjoint.

Habitants, vacanciers et commerçants déçus

Mais sur la digue de la ville soeur, l'heure est quand même à la déception. Marie, qui vient tous les ans de Reims avec son compagnon et ses deux enfants, "aurait bien aimé leur montrer cette tradition". Surtout qu'elle ne comprend pas l'annulation "alors que la plage est suffisamment vaste". Déçu, Philippe, qui habite à quelques kilomètres de Mers depuis dix ans, l'est aussi. "C'est vrai que c'est assez spectaculaire de voir ça", explique celui qui n'a jamais sauter le pas de se baigner dans une eau qui avoisine seulement les 9 degrés. "Mais bon, on comprend, à cause de la situation sanitaire."

D'habitude, le Bellevue est ouvert tous les 1er janvier pour réchauffer tout le monde © Radio France - Florent Vautier

L'annulation du bain du 1er janvier est aussi un crève-coeur pour les commerçants de la commune. Notamment pour le bar-hôtel-restaurant Le Bellevue, situé juste en face de la plage et où baigneurs comme spectateurs se réchauffent avec une boisson chaude tous les ans. "On a eu des annulations de dernière minute", confirme Lassad, le gérant. "Ca va être un peu triste, mais bon il faut faire avec", complète Bruno, un serveur. A cause du Covid, seules 30% des chambres sont pleines dans cet établissement. Samedi matin, quelques baigneurs, individuellement, iront peut-être se baigner pour quand même respecter la tradition.