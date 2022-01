Pour la galette des rois, les boulangers s'adaptent à la hausse du prix du beurre

C'est un indispensable du début d'année alors que se déroule ce jeudi 6 janvier l'Epiphanie : la galette des rois. Mais cette année, la conception de ces galettes a coûté plus cher en raison notamment de la hausse du prix du beurre. Mais en vitrine, elles ne seront pas forcément plus chères.

Chez Emma Boulangerie, on est passé à du beurre de meilleure qualité, donc plus cher

Dans la vitrine de la boulangerie de Florence Duhin et de son mari, située dans le centre de Ham, les galettes des rois de différentes tailles s'exposent à la vue du client. Pour les réaliser, la facture a été plus salée cette année, notamment à cause du beurre. "On est passés de 5,60€ le kilo à 9€", explique Florence Duhin. Une hausse due à la fermeture de l'une des principales usines de production de beurre en Europe, située en Belgique, suite aux inondations de juillet dernier.

Pas forcément d'augmentation dans les vitrines

Mais beaucoup d'autres prix ont augmentés : "Celui de la poudre d'amende, des fruits secs... des emballages aussi... le Covid a entrainé beaucoup d'augmentations." Pour faire face à un coût de production en hausse, Florence Duhin aurait pu augmenter le prix des galettes. Mais elle a préféré les maintenir, de 10 à 20 euros en fonction de la taille. "On aura certainement une moins grosse marge, mais les gens verront que l'on fait un geste et ça nous fera peut-être plus de vente." Cette boulangerie espère vendre entre 300 et 400 galettes cette année.

Qui aura la fève cette année ? © Radio France - Florent Vautier

Quelques kilomètres plus loin, à Eppeville, les galettes de Joselito Leroy, qui possède une autre boulangerie à Roye, seront elles vendues plus chères cette année. "Mais nous avons choisi un beurre AOP de meilleure qualité, c'était un choix." Elles passent donc de 18 à 21 euros. Mais si la hausse du prix du beurre venait à persister, pas question pour le moment de répercuter cette hausse sur le consommateur. "On pense à leur pouvoir d'achat", affirme Joselito Leroy. Cette année, pour remercier ses clients, cette boulangerie propose aux acheteurs et acheteuses de galettes de participer à un tirage au sort pour gagner un IPhone.