Une plaque en hommage au Loirétain Louis Sanson lors de la journée nationale du souvenir des déportés

Pour la journée nationale en souvenir des victimes de la déportation, le département du Loiret et le musée de la Résistance de Lorris rendent hommage à Louis Sanson cette année. Un cheminot Loirétain, résistant de guerre, déporté à Mauthausen, mort quelques jours après sa libération en 1945.

Journée de commémoration. Ce vendredi 22 avril 2022, c'est la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

Un cheminot dans la résistance

Le cheminot Louis Sanson, originaire de Saint-Jean-de-la-Ruelle a été déporté politique sur le camp de Mauthausen et Melk en Autriche en 1944. Dans la résistance, son rôle était de saboter les voies de chemins de fer. Il meurt en 1945, onze jours après la libération du camp par les Américains.

Comme chaque année pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, Lorris et son musée, avec le département du Loiret, organisent une cérémonie pour rendre hommage à un Loirétain déporté.

La plaque en hommage à Louis Sanson © Radio France - Julien Frenoy

Le devoir de mémoire

Une plaque a été dévoilée en présence de sa famille. Pour Marie-Pierre Le Men, responsable du musée de la Résistance et de la déportation, cette journée est un temps fort. "L'hommage avec la plaque permet de donner un sens à la cérémonie puisque les résistants déportés disparaissent au fil des années. Il y a quelques années nous avions encore des déportés qui venaient à Lorris mais nous ne les avons plus. Aujourd'hui, le relais et la transmission, ce sont les familles de résistants déportés."

Le Musée départemental de la résistance et de la déportation de Lorris. © Radio France - Julien Frenoy

Pour sa famille qui l'a peu connu, cette journée va au-delà du symbole. À bientôt 88 ans, Louise, la fille de Louis Sanson, se souvient du dernier jour où elle a vu son père. "J'avais dix ans et j'ai toujours en mémoire son regard qui me dévoré des yeux. Nous ne savions pas qu'il faisait de la résistance. Il voulait nous protéger donc il ne disait rien. Après ce jour là, il n'est pas revenu."

Gilles, l'arrière petit-fils de Louis Sanson © Radio France - Julien Frenoy

Le besoin de connaître l'histoire

Un homme dont on ne sait pas grand-chose mais plus de 76 ans après la mort du résistant, le devoir de mémoire se poursuit dans la famille. Dominique est la petite-fille de Louis Sanson. "Savoir que quelqu'un de votre famille est disparu comme résistant, ça donne l'envie et le besoin d'en savoir davantage car c'est une mort insupportable."

Un hommage sur quatre générations

Son arrière petit-fils Gilles a entonné la Marseillaise pour cette journée symbolique. "C'est le chant qui s'impose dans ces cas-là pour un homme qui s'est battu sur les deux premiers conflits (Louis Sanson avait aussi combattu lors de la Grande Guerre)."

Ils sont même quatre générations pour cet hommage, la transmission va jusqu'au petit Milan, 5 ans. La plaque commémorant la mémoire de Louis Sanson est la quinzième sur le site du Musée départemental de la Résistance et de la déportation de Lorris.