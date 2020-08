Pour la Ligue des Droits de l'Homme, il n'y a "pas à contester" le port du masque en extérieur

De plus en plus de communes en France imposent le port du masque en extérieur, dans certains cas et selon les lieux. En région parisienne, Alfortville, dans le Val-de-Marne, le rend obligatoire ce mardi sur tous les marchés, et Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, le rendra obligatoire mercredi dans les parcs et jardins, les rues du centre, autour de la gare et les rives du lac.

Alors que la mesure s'impose petit à petit sur tout le territoire français, la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) n'y voit aucun inconvénient. L'association avait pourtant saisi la justice pour faire annuler l'arrêté pris par le maire de Sceaux, en avril, qui visait à imposer le masque dans toute la commune. "La situation est complètement différente, estime ce mardi, sur France Bleu Paris, le président d'honneur de la LDH, Michel Tubiana. La ville de Sceaux avait décidé d'imposer le masque, de sa propre initiative et sur tout son territoire, à une époque où c'était une denrée rare, ce qui mettait en concurrence le personnel hospitalier, médical, et les citoyens. Le fait que l'on ne pouvait pas s'en procurer facilement était un problème."

Le fait que les amendes puissent évoluer entre 35 et 135 euros en cas de non-respect, c'est incompréhensible

Selon Michel Tubiana, les cas d'Alfortville et d'Enghien-les-Bains, limités à des quartiers ou des lieux en particulier, "sont des cas justifiés" en raison de l'affluence. "Ce qui n'était pas du tout le cas de la ville de Sceaux. Dans la mesure où il s'agit d'une contrainte, il est normal que ce qui est mis en oeuvre soit limité là où c'est absolument nécessaire et il n'y a pas à contester. Nous n'avons jamais méconnu l'intérêt du masque. Mais il faut que cette contrainte soit comprise, acceptée et appliquée par tout le monde."

Pour le président de la LDH, il faudrait en revanche une cohérence sur les amendes. "Le fait que les amendes puissent évoluer entre 35 et 135 euros en cas de non-respect, c'est incompréhensible. Je ne vois pas en quoi le non-port du masque à Lille ou ailleurs mérite une sanction différente."