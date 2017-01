Pour la première fois à Châteauroux, les sapins de Noël sont recyclés

Pour la première fois cette année à Châteauroux, les sapins de Noël vont être recyclés. Ils seront collectés dans 9 sites situés dans plusieurs quartiers de la ville du 2 au 13 janvier. Une mesure prise par Châteauroux Métropole afin d'éviter les dépôts sauvages et de valorisés ces déchets.

Finis les sapins abandonnés sur les trottoirs. Jusqu'au 13 janvier prochain, les sapins vont être recyclés. L'agglomération a mis en place 9 points de collecte dans plusieurs quartiers de la ville. L'objectif : éviter les dépôts sauvages. Les sapins collectés seront valorisés dans un centre à Tours afin de servir pour le chauffage des bâtiments ou pour de l'engrais agricole.

"Des enclos à sapins de Noël"

"En fait vous trouverez des parcs comme des enclos de forme carrée entourés de quatre barrières avec une pancarte dessus signalant le point de récolte des sapins usagés" explique Simon Policante, responsable du service Propreté Déchets à Châteauroux Métropole. Un camion de l'agglomération passera deux à trois fois par semaine afin de récolter les sapins déposés dans ces espaces réservés. Les sapins usagés prendront la direction d'un centre de compostage à Tours afin d'être recyclés.

Les sapins recyclés pourront servir à chauffer les bâtiments ou à faire de l'engrais agricole

La nouvelle vie des sapins usagés de Châteauroux commencera à Tours dans un centre spécial. Ils seront broyés et ensuite séparé en deux catégories selon les parties du sapin. Les parties épaisses du bois comme les branches serviront à faire du bois de chauffage, les parties plus fines comme les épines vont partir en compostage et servir à faire de l'engrais pour les cultures par exemple.

Pour trouver un point de collecte près de chez vous, la carte des différents sites réalisée par Châteauroux Métropole :

La collecte de sapins de Noël usagés se déroulera jusqu'au 13 janvier prochain.