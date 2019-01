Valence, France

A Valence, cinq patisseries ont caché des fèves Mon Coeur Valence dans leurs galettes des rois. Elles sont toutes les cinq volontaires et ont répondu à la proposition de la mairie de fournir en plus des fèves, une couronne et un sac assortis. C'est une première. Le Petit Caporal situé Grand rue à Valence en fait partie. Claudette est une habituée de ce salon de thé et pâtisserie. Pas question pour elle de passer à côté de la fève Mon Coeur Valence, "elle est trop jolie et attirante".

Pour la première fois, la ville de Valence a sa propre fève. © Radio France - Diane Sprimont

Pour le gérant Pascal Rieutort, en plus de séduire sa clientèle de collectionneurs, ce petit coeur va faire parler de Valence dans le monde entier, "on a beaucoup de touristes qui viennent chez nous. Ils nous réclament cette fève et ils la garderont. Donc c'est une fève qui va beaucoup circuler."

A la pâtisserie Paris Friand, d'après le patron, Frédéric Colon, ça fidélise la clientèle valentinoise, "on a acheté ces fèves à la mairie pour l'image de Valence, c'est une empreinte locale et pour les clients ce symbole est important."

Sur les 2000 galettes des rois de cette pâtisserie, 500 fèves Mon Coeur Valence y sont glissées.