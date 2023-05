Pour la première fois, le championnat du monde militaire de triathlon se tient au lac du Causse, en Corrèze

L'élite mondiale militaire de triathlon est en Corrèze les 7 et 8 mai ! Le lac du Causse, à Lissac-sur-Couze, accueille pour la première fois le 24e championnat du monde militaire de triathlon . Vingt délégations sont présentes, avec au total 190 athlètes militaires venus des quatre coins de la planète. De quoi attirer du monde au bord du lac.

Les spectateurs attendent avec impatience l'arrivée des premiers athlètes. Parmi eux, Christine et Gérard, assis sur les gradins, au bord de la ligne d'arrivée. "On a déjà pu apprécier le passage des vélos juste devant notre porte !" Le couple de retraités habite à côté du lac. "On s'est dit qu'on irait voir la fin de la course, et ce que ça donne. En tout cas, ils ont du courage !" D'autant que la météo n'est pas forcément au rendez-vous. Il ne pleut pas, mais le temps est très nuageux.

Les spectateurs guettent la ligne d'arrivée, au lac du Causse ! © Radio France - Emma Saulzet

"Une belle découverte !"

Chez les femmes, en catégorie sénior, c'est Mandy Dammekens la grande championne.

Une première pour la belge, dans un territoire qu'elle ne connaissait pas : "C'est une belle découverte ! Ça permet de venir s'entraîner, c'est vraiment un bel endroit." D'autres athlètes ont traversé l'Atlantique pour ce championnat. C'est le cas de Sarah Graves, arrivée 3ème de la course. "Je me sens si bien, c'est génial !, confie la militaire canadienne, venue en France pour la première fois. Vous savez, nous sommes arrivés il y a deux jours, et j'ai bien dormi, bien mangé... Je me suis sentie en forme, donc j'étais vraiment d'attaque pour la course.."

Les trois premières athlètes militaires sur la ligne d'arrivée des femmes en catégorie sénior. © Radio France - Emma Saulzet

Toute une organisation

Deux cent militaires du 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde, ainsi que des bénévoles de Brive Limousin Triathlon ont mis la main à la pâte pour accueillir l'élite mondiale militaire du triathlon dans les meilleures conditions.

"C'est un site qui est magnifique. Il correspond complètement aux attentes de la course, à savoir le circuit en vélo qui fait le tour, la partie course à pied qui peut aussi faire le tour, et la natation au milieu, explique Grégoire Nourdain, l'un des organisateurs. En fait, tout est lié autour de ce lac, c'est très pratique."

Après les femmes, place aux hommes ! Ils s'élancent du ponton pour l'épreuve de natation. © Radio France - Emma Saulzet

La course a aussi d'autres objectifs : "promouvoir la France, l'organisation et ses qualités dans le sport militaire, mais aussi, évidemment, promouvoir la Corrèze avec Brive-la-Gaillarde", pour Grégoire Nourdain. "La mairie est co-organisatrice, c'est aussi pour elle un gros événement, c'est le moment de montrer pour Terre de Jeux 2024 qu'elle peut accueillir." Le lac du Causse est l'un des 11 centres d'entraînement pour les Jeux de Paris en Haute-Vienne et en Corrèze. Le site accueillera deux disciplines : le triathlon et l'aviron.