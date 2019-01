Pour la première fois, les Bouches-du-Rhône passent en dessous des 100 morts sur la route en 2018

Bouches-du-Rhône, France

C'est un record historique sur les routes des Bouches-du-Rhône. Pour la première fois, le département a connu moins de 100 morts sur les routes en une année : 99 très précisément en 2018. C'est 23 de moins qu'en 2017 (-19%).

⚠️ Pour la 1ère fois < 100 tués sur les routes des #BouchesDuRhône ➡️ En 2018, 99 tués (-19% /2017)

Forte augmentation de la mortalité des motards

Le nombre d'accidents corporels est également en baisse (3 433 en 2018, 3 841 en 2017), tout comme le nombre de blessés (4 572 en 2018, 5 181 en 2017). Seul point noir, la forte augmentation de la mortalité des deux-roues. Ils sont 45 à avoir perdu la vie sur les routes en 2018, c'est 32% de plus qu'en 2017. Ils représentent désormais près de la moitié des tués sur nos routes (45% exactement).

Un trio de causes

Les causes de ces accidents mortels sont multiples, mais on retrouve trois causes principales. La vitesse excessive ou inadaptée est en jeu dans un tiers des accidents mortels. L'abus d'alcool et de stupéfiant est la deuxième cause. Le non-respect de priorité est le troisième.