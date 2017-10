Pour la première fois, une préfète s'installe à la préfecture d'Indre-et-Loire

C'est la première fois que ça arrive : une femme s'installe dans le bureau du préfet d'Indre-et-Loire. Corinne Orzéchowski, 58 ans, succède à Louis Le Franc, nommé dans l'Oise après 28 mois passé en Touraine. Elle a pris ses fonctions le 30 octobre 2017.

La nouvelle préfète d'Indre-et-Loire a un C.V très varié : entrée dans le corps préfectoral en 1988, Corinne Orzéchowski a notamment été préfète de la Sarthe, jusqu'en mars 2017, mais elle a aussi été directrice de la Stratégie et du Fret à la SNCF, durant 6 ans, ou encore conseillère transport à Bruxelles, ce qui lui a donné une bonne connaissance des institutions européennes.

Il y avait eu jusqu'ici plusieurs dizaines de préfets d'Indre-et-Loire. Il y a donc maintenant une préfète. Un terme auquel Corinne Orzéchowski tient beaucoup

"Le fait d'être une préfète femme ne change rien dans la façon de gérer le département, mais ça change la place et le rôle des femmes, et l'image qu'on peut en avoir. Donc si vous voulez me faire plaisir, vous devez m'appeler Madame la Préfète. Si vous voulez montrer que vous êtes mécontent, vous pouvez m'appeler Madame le Préfet et je le prendrais comme tel"