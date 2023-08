Pour la rentrée, prenez la parole sur France Bleu Poitou !

L’heure de la rentrée a sonné pour France Bleu Poitou ! Ce lundi 28 août, dès 6 heures, toutes les équipes seront sur le pont pour continuer à vous divertir et vous informer. Une rentrée toujours bien sûr sous le signe de la proximité, l’ADN de France Bleu Poitou. Plus que jamais, nous serons à votre écoute sur tous les sujets qui font votre quotidien. Tout au long de la journée, vous pourrez jouer avec nous comme d’habitude bien sûr, mais aussi prendre la parole pour témoigner, en apportant votre éclairage, votre ressenti, en réagissant sur des sujets d’actualité et de votre vie quotidienne : le pouvoir d’achat, la hausse des prix, la santé...Pour devenir les témoins d’Ici, plusieurs possibilités : à 7h45 avec l’invité de la rédaction, à 9h05 dans “A votre service” avec Frédérique Gissot ou encore dans “Bienvenue chez vous” de 10h à 11h avec Sonia Brunet et de 11h à 12h dans "On joue ensemble"

De nouveaux rendez-vous pour cette rentrée

Cette rentrée, c’est aussi de nouveaux rendez-vous comme “La ballade Poitevine” de Ludovic Schaap à 7h12, qui ira à votre rencontre dans les communes du Poitou. Avec “L’Eco d’Ici” à 7h18, Frédérique Gissot donnera la parole à celles et ceux qui font bouger notre territoire. L’invité de la rédaction, c‘est toujours à 7h45 avec la possibilité donc pour vous d’apporter un témoignage ou d’interpeller notre invité. La rédaction de France Bleu Poitou proposera également un autre entretien en direct avec un acteur de l’actualité locale, à 8h17. Autre nouveauté, les conseils santé du Docteur Kierzeck à 8h54.

Dans cette nouvelle grille de programmes, vous retrouverez aussi “Les petits Poitevins”, “Planète Poitou” ou encore “Nom de nom” le week-end, pour en savoir plus sur le nom d’un village, d’une rue ou d’un site du Poitou. Et toujours bien sûr “La nouvelle Scène France Bleu Poitou” avec Florian Lévêque pour découvrir les talents musicaux de la région ou encore “Les fêlés du Poitou” avec Antoine Plouzennec, pour terminer l’après-midi dans la bonne humeur. Le week-end, c’est Ludovic Schaap qui vous accompagne avec la matinale de 7h à 9h, “Balance ton pote” de 9h à 10h le samedi (le dimanche “La balade Poitevine” et “L’agenda des sorties” de 11h à 12h (le dimanche, rediffusion de “La Nouvelle Scène”)

La matinale de France Bleu Poitou très bientôt sur France 3

Chaque jour, vous êtes plus de 52 000 à écouter France Bleu Poitou, 1ere radio de proximité dans la Vienne (*Médiamétrie, EAR > Local, 2021-2023, LV, 5H/24H, France Bleu, Vienne - Deux-Sèvres). Très bientôt, vous pourrez aussi nous voir. En effet, à partir du mardi 10 octobre prochain, la matinale de France Bleu Poitou sera retransmise en direct sur France 3 de 7h à 9h. Bonne rentrée avec nous sur France Bleu Poitou !

Les rendez-vous de France Bleu Poitou