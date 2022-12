Pour la Saint-Sylvestre, pas de feux d'artifice et de rave-party en Meurthe-et-Moselle

En prévision du réveillon de la Saint-Sylvestre, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle annonce ce jeudi une série de mesures afin d'encadrer d'éventuels débordements. Les feux d'artifices et l'organisation de rave-party sont notamment interdits pour la soirée.

La liste des mesures

Il est interdit :

D’utiliser des artifices de divertissement des catégories C2, C3, C4, F2, F3, F4, T1 et T2) par les particuliers :

dans l’espace public ou en direction de l’espace public ;

dans les lieux de grands rassemblements de personnes (sauf dérogation prévue à l’article 2), ainsi qu’à leurs abords immédiats ;

dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.

De vendre des artifices de divertissement sur la voie publique.

De transporter des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques dans les transports publics collectifs.

D’acheter et de vendre, d’enlever et de transporter tous combustibles, gaz inflammables, carburant par jerricans ou récipients divers et portables.

Accent sur la sécurité routière

La Préfecture de Meurthe-et-Moselle va également déployer un large dispositif de forces de l'ordre pour surveiller les routes. "Il y a toujours du bleu à chaque réveillon", commente Anne Carli, la directrice de cabinet du Préfet. "On s'y prépare dans les principales villes mais aussi sur les principales routes du département, en raison de mauvaises habitudes d'alcoolémie liée à la fête." Il faut essayer de bien terminer une année noire sur les routes avec 36 décès enregistrés en Meurthe-et-Moselle, du jamais vu depuis 2017.