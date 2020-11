Pour la seconde fois, de jeunes musulmans lodévois se rassemblent devant la cathédrale de leur ville

C'est la deuxième fois en trois jours que de jeunes musulmans lodévois se mobilisent devant la cathédrale de leur ville. Jeudi dernier, le groupe a réagi a l'attentat au couteau dans la basilique de Nice. Ce dimanche 1er novembre 2020, c'est l'attaque contre un prêtre orthodoxe à Lyon qui les a secoués.

"Protéger" la cathédrale

En ce jour de Toussaint, une quinzaine d'entre eux se sont déplacés pour "protéger" la cathédrale Saint-Fulcran pendant la messe. "Le but, c'est d'éviter que d'autres actes de ce type se produisent à nouveau, explique Abdelah, membre du groupe. D'ailleurs, si des initiatives citoyennes comme la nôtre s'était mises en place après l'attentat de Nice, peut-être que l'attaque à Lyon aurait été évitée."

À Lodève, on a une cathédrale, une mosquée, un temple bouddhiste. On a toujours vécu en harmonie. C'est un microcosme propre à Lodève et même une réussite multiculturelle à l'échelle nationale - Abdelah, un Lodévois âgé de 26 ans.

La majorité de ces jeunes sont nés à Lodève et ont grandi dans la commune héraultaise. "Pour nous, la cathédrale Saint-Fulcran, c'est tout un symbole, rit le jeune homme de 26 ans. C'est un bâtiment devant lequel on est passé pendant toute notre enfance. Moi, je l'ai visité quand j'étais à l'école. C'est un bâtiment rempli d'histoire et magnifique, en terme architectural."

Nous ne nous substituerons jamais aux forces de l'ordre. Mais eux ne pourront jamais surveiller tous les lieux de culte - Elyazid Benferhat, initiateur du mouvement. Copier

Le groupe espère que leur action dépassera les frontières héraultaises. "C'est au gouvernement que nous adressons un message, expose Elyazid Benferhat, initiateur du mouvement. Il faudrait que les autorités reconnaissent des initiatives comme la nôtre et organisent quelque chose de concret, en lien avec les citoyens, pour protéger les lieux de culte."