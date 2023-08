Pour la SNSM aussi, le défi du recrutement de sauveteurs

Ce jeudi midi, les vacanciers sont de retour sur la plage de Fort-Mahon. Avec le beau temps, les sauveteurs de la SNSM retroussent leurs manches, car au-delà des noyades, ils interviennent sur bien d'autres menaces qui pèsent sur les estivants : blessures diverses, chutes de cheval ou dans les escaliers, accidents de char à voile... Ce jour-là justement, une personne fait un malaise sur le sable. L'équipe se mobilise immédiatement pour venir en aide aux pompiers.

Des sauveteurs essentiels, qui veillent sur les plages chaque été. Mais la SNSM fait face, au niveau national d'une pénurie de candidats. Dans la Somme il manque 10 sauveteurs, "soit un en moins un sur chaque plage", selon Charlie Michaux, chef de poste SNSM à Fort-Mahon-Plage. Sur son poste, il devrait un sauveteur sur les 11 personnes mobilisées à partir du 15 août. "Malheureusement, nous n'avons trouvé personne qui voulait venir sur la plage et dans la Somme". Le jeune homme ajoute : "La formation est de plus en plus lourde. Il faudrait peut-être que l'on communique mieux, nous avons déjà commencé notre campagne pour 2024".

Le défi du logement pour attirer de nouveaux sauveteurs

Un des principaux défis, comme pour les saisonniers de la restauration, c'est le logement. "Il faut savoir qu'à la SNSM, on est pas obligés d'être logés en dur", précise Charlie Michaux. Alors pour être sûre d'attirer les sauveteurs en mer chaque été, la ville a acheté il y a plus d'une vingtaine d'année des logements qu'elle réserve à la SNSM, aux gendarmes et aux pompiers. La municipalité vient d'ailleurs d'acheter un camping pour y créer des logements à destination des futurs saisonniers.