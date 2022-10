Pour la Toussaint, l'arrosage des fleurs et le lavage des tombes sont autorisés en Mayenne

En ce jour de la Toussaint, la tradition veut que l'on fleurisse les tombes de nos proches disparus. Le préfet de la Mayenne autorise depuis samedi et jusqu'à ce mardi hui l'arrosage des fleurs et le nettoyage des pierres tombales dans les cimetières, une dérogation aux mesures toujours en vigueur après la sécheresse de l'été.

Pourtant au cimetière de Gorron ce week-end, ils étaient quelques-uns à être prévoyants, avec une bouteille d'eau remplie chez eux à la main avant de se recueillir sur la tombe d'un défunt. "Je ne savais pas si réellement il y en avait", explique Lucien. Pour Martine, c'est une aberration d'avoir coupé l'eau pendant plusieurs semaines.

Je ne trouve pas ça normal du tout. Il y en a qui lavent les voitures. On peut se passer de laver une voiture et venir entretenir les tombes quand même. La question ne se pose pas. On ne vient pas qu'à la Toussaint, on vient d'autres jours alors restreindre l'eau dans un cimetière, moi, je trouve que ce n'est pas normal du tout.

Pendant quelques jours en tout cas, Brigitte a pu s'activer à nettoyer les tombes de plusieurs proches pour qu'elles puissent être propres ce mardi mais la période de dérogation aurait pu être un peu plus large selon elle. "C'est un peu court. On aurait bien voulu avoir de l'eau un tout petit peu plus tôt. Bon, après, voilà, c'est comme ça, on applique, il faut faire attention."

Pour le maire de Gorron Jean-Marc Allain, il faut bien prendre ces mesures pour préserver la ressource en eau, chacun doit faire des efforts. La dérogation doit prendre fin ce mardi soir. Les points d'eau du cimetière de Gorron devraient donc bien être de nouveau condamnés dès mercredi, sauf nouvel arrêté préfectoral.