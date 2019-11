Pour la Toussaint, le collectif grenoblois des morts de rue fleurit les tombes des SDF

Grenoble, France

Les allées du cimetière du Grand Sablon à la Tronche, près de Grenoble, sont pleines de monde. Malgré la pluie fine qui tombe, les familles, les bras chargés de chrysanthèmes, se dirigent vers les tombes de leurs proches disparus. Au carré 16, quelques anonymes sont réunis. Ce sont les membres du collectif "morts de rue".

On est les seuls à suivre leur cercueil -Michèle

Il n'y a pas encore si longtemps, on appelait cet endroit le carré des indigents. Aujourd'hui, il a été rebaptisé le carré commun. Plusieurs croix en bois sont alignées, sur lesquelles on a accroché une plaque avec le nom du SDF décédé, avec son année de naissance et celle de sa mort. Devant l'une de ces tombes minimalistes, Michèle, membre du collectif morts des rues, se recueille, avant de déposer à même la terre, une brassée de glaïeuls. "On les accompagne de leur vivant et dans la mort. On les a oubliés dans leur vie sur terre, pourquoi les oublier dans la mort ? Non ! C'est une question de dignité humaine ! Quand il y en a un qui part dans l'année, on est les seuls derrière le cercueil. Je suis émue... Quel gâchis ! Aujourd'hui, en France, on s'est habitué à voir des gens allongés par terre, dans la rue, à passer à côté d'eux, sans les regarder, sans s'émouvoir. On ne devrait pas s’habituer à cela !" s'indigne Michèle.

Les membres du collectif morts de rue devant le Carré 16, au cimetière du Grand Sablon, à la Tronche, près de Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

Ils s'appelaient Juliana, Hubert, Ali, Pascal...

Monique est la secrétaire du collectif des morts de rue de Grenoble. Elle a pris la parole lors d'une petite cérémonie, pleine d’émotion, qui s'est tenue devant les tombes, fraîchement fleuries. "Depuis le début de l'année, nous avons accompagné 13 personnes jusqu'à leur dernière demeure. Ils s'appelaient : Thibault, Memeth, René, Juliana, Joseph, Michel, Hubert, Ali, Momo, Mireille, Nadia, Jean-Joseph, Pascal. Il faut savoir que vivre dans la rue tue ! L'âge moyen des morts de rue est de 49 ans, soit 30 ans plus jeune que la moyenne des français qui meurent dans leur lit et il y a 9% de femmes."

Le collectif des morts de rue, en alertant les médias, chaque année, à la Toussaint, espère peu a peu changer les mentalités et le regard que l'on porte sur ceux que personne n'attend, que tout le monde a oublié...