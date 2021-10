Pour la Toussaint, les jeunes de Landivy nettoient le cimetière contre un peu d'argent de poche

Avec les vacances, c'est le retour des chantiers argent de poches, des petits boulots au service de la Ville pour les jeunes de 16 à 18 ans. À Landivy dans le Nord-Mayenne, Marius Augustin et Nikita nettoient le cimetière pour la Toussaint.

Depuis le début des vacances de la Toussaint, Marius Augustin et Nikita, 16 ans tous les 3, sont chargés de l'entretien du cimetière, sous l'œil attentif d'Eric Levieux, agent communal. "Même si on le nettoie toute l'année, là ils le remettent au propre avant le rush de la Toussaint." Après le désherbage du début de semaine, les trois jeunes remplissent et vident des brouettes de gravier, pour en remettre dans les années.

S'impliquer un peu dans la vie de la commune

Un travail manuel qui plaît à Augustin. "On pense à autre chose que l'école et puis tous les gens qui passent dans le cimetière viennent nous parler. On fait connaissance avec du monde." "Ça permet de s'impliquer un peu dans la vie de la commune, ajoute Marius. Ça rapporte à tout le monde."

Les jeunes sont payés 15 euros pour 3 heures de travail. Ce n'est pas énorme disent-ils mais ils ne sont pas là pour l'argent. "Ça permet de s'occuper pendant les vacances et puis on est dehors, entre potes !"