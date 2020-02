Grève des avocats : "le Premier ministre privilégie sa carrière" se désole le Bâtonnier en Mayenne

Département Mayenne, France

Les avocats devaient être reçus dimanche 2 février, dans la soirée, par le Premier ministre pour une nouvelle fois discuter de la réforme des retraites. Le problème, c'est qu'Edouard Philippe décale ce rendez-vous. Ce sera finalement mardi 4 février, selon un tweet publié samedi 1er février par le Conseil national des Barreaux.

Cette décision ne passe pas du côté des robes noires. Le Bâtonnier de Laval, Nicolas Dirickx a vraiment l'impression que la colère des avocats contre cette réforme passe au second plan :

Je suis totalement scandalisé par ce report. Le Premier ministre nous dit que nous bloquons le service de la justice avec notre mouvement de protestation, ce que je constate, c'est que le Premier ministre reporte cette réunion qui potentiellement aurait pu trouver une solution à cette crise, et privilégie sa carrière politique personnelle par rapport au service public de la justice

"Le Premier ministre préfère lancer sa campagne municipale au Havre plutôt que de rencontrer les avocats et de trouver une solution à ce qu'il se passe actuellement", précise Nicolas Dirickx.

Nouvelle manifestation des avocats lundi 3 février à Paris

Les avocats mayennais sont toujours en grève. Le Bâtonnier et une délégation du Barreau de Laval vont manifester lundi 3 février, dans l'après-midi à Paris. Ils seront aux côtés des médecins, infirmiers et pilotes de ligne pour dire non à la réforme des retraites.