Le dialogue de sourds continue entre la mairie de Bordeaux et Darwin concernant la libération de la parcelle AZ34 qui permettrait à BMA, l'aménageur public de la ZAC Bastide Niel de pouvoir commencer les travaux et d’être livrée aux promoteurs.

Lors du dernier conseil municipal, lundi dernier, Alain Juppé a encore critiqué l'attitude de certains dirigeants de l'éco-système Darwin évoquant une "certaine mauvaise foi’ tout en reconnaissant l’utilité de ce site pour le rayonnement de la ville. Le maire de Bordeaux et président de la métropole estime avoir tout fait pour arranger les choses. Il a même évoqué la signature d’un protocole d’accord entre les deux parties pour éviter la procédure d’expulsion.

Sauf que Philippe Barre, fondateur de Darwin, affirme avoir pris connaissance de ce protocole d’accord lors du conseil municipal, mais qu’il n’a toujours rien reçu : "Aujourd’hui, on ne comprend pas du tout comment on en arrive là, alors que parallèlement Alain Juppé semble agacé du fait que nous n’avons pas signé un protocole d’accord que nous souhaiterions également. Il y a des mois de cela, nous avons réagi aux propositions qu’Alain Juppé de sanctuariser les espaces associatifs, au niveau des hangars associatifs et peut-être même au niveau de la ferme urbaine, mais comment à la fois peut-on nous dire on va vous cèder ou louer avec un bail emphytéotique et de l’autre côté nous assigner en justice pour demander l’expulsion ?" s’étonne Philippe Barre.

Face à cette situation ubuesque, l’opposition municipale a reproché au maire Alain Juppé de soutenir BMA, l'aménageur public qui assigne Darwin devant les tribunaux, et a laissé plané la menace d'une ZAD sur le site. Philippe Barre ne veut pas entrer dans ce jeu politique : "On est ni ZAC, ni ZAD, on est une autre voie… "

Le président d'Emmaus Gironde demande à Alain Juppé de venir sur place

Sur la parcelle concernée, Emmaus a un projet d'accueil avec le conseil départemental de mineurs non accompagnés qui pourrait profiter de l'éco-système Darwin pour insérer ces jeunes. Pascal Laffargue, président d'Emmaus Gironde, s'étonne des propos d'Alain Juppé et lui demande de venir sur place, et de faire preuve de clairvoyance : "Le maire de Bordeaux considère que ces lieux d’accueil sont indignes et insalubres, visiblement il n’a pas vu, et je ne sais pas ce qu’on lui a raconté".

Du côté de la mairie de Bordeaux, les positions ne varient pas. Jérome Siri, adjoint de la rive droite, affirme que Darwin "doit entrer dans les clous". Il accuse Philippe Barre de retarder la construction de plusieurs centaines de logements sociaux.