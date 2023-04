Pour le dimanche des Rameaux, la pépinière Mauger-Hay de Mayenne est très sollicitée

C'est un jour particulier ce dimanche. On fête le dimanche des Rameaux, la veille de l'ouverture de la semaine sainte et il y a une particularité dans certains coins de l'hexagone, notamment en Ile-de-France, en Sarthe ou encore chez nous en Mayenne, certains vont fleurir les tombes des défunts comme à la Toussaint. Les fleuristes et les pépinières sont donc très sollicités. Comme à la pépinière Mauger-Hay, à Mayenne dans le nord du département, où c'est le rush depuis quelques jours.

Des couleurs plus ternes qu'à la Toussaint

Et la valse des clients ne s'arrête pas chez Anthony Mauger, le gérant de la pépinière, "là c'est une période qui est toujours un peu tendue", dit-il, même si l'activité reste tout de même soutenue toute l'année, "mais là c'est beaucoup plus la course". Les Mayennais achètent surtout trois types de fleurs : les cinéraires, les hortensias et les azalées. "Les cinéraires sont un peu comme des marguerites, les hortensias c'est comme ce qu'on peut mettre au bord de la fenêtre et les azalées sont très colorées", décrit Anthony Mauger, "on est sur des couleurs plus ternes qu'à la Toussaint en revanche".

Les fleurs sont de couleurs différentes pour être déposées sur les tombes. © Radio France - Alexandre Frémont

Un tradition bien ancrée dans le département

Fleurir les tombes aux Rameaux est une tradition bien ancrée en Mayenne, "On m'a dit que c'était en fonction de la taille des églises, on recevait les gens aux Rameaux dans les églises et on bénissait les Rameaux dans les églises sauf que dans les endroits où les églises étaient trop petites on le faisait à la porte du cimetière", explique le gérant de la pépinière, "et donc les gens en profitaient pour aller nettoyer les tombes et accessoirement fleurir les tombes aussi". C'est aussi une tradition de père en fils à la pépinière Mauger, "j'ai toujours connu ça", se souvient-il, "gamin on allait aider à fleurir les tombes avec les parents le dimanche matin, on se levait le plus tôt ce jour-là dans l'année et on allait placer les pots dans les cimetières".

Des clients qui appellent du Canada

Parce que oui, il y a les clients qui viennent chercher leurs compositions et d'autres qui font livrer sur les tombes. "On a deux étiquettes sur les fleurs, des blanches et des oranges, les blanches correspondent à celles qu'on va déposer sur les tombes des clients directement", détaille Anthony Mauger, "on fleurit les tombes du cimetière de Mayenne, pour ceux qui sont loin ou pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer, on a 400 tombes à fleurir à chaque fois". Tout est consigné dans un cahier et des clients appellent même du Canada pour réserver leurs fleurs et les faire livrer sur la tombe de la famille. "Certains ont encore des proches enterrés là où sont loin pendant une longue période, ça dépend des clients", ajoute Anthony Mauger.

Le téléphone d'Anthony Mauger n'arrête pas de sonner en ce moment. © Radio France - Alexandre Frémont

Le gérant de la pépinière Anthony Mauger. © Radio France - Alexandre Frémont

Pour répondre à la demande, le gérant embauche chaque année un saisonnier supplémentaire à cette période. Ils sont donc quatre "presque cinq avec mon père qui travaille encore un peu avec nous pour aider", conclut Anthony Mauger.