Pour le directeur du CHU de Bordeaux, le plan hôpital est d'une ampleur financière inégalée

Au lendemain de la présentation du plan hôpital, le directeur du CHU de Bordeaux a réagi sur France Bleu Gironde. Yann Bubien se réjouit de la masse financière annoncée qui permettra de régler des problèmes dès cette année et de donner une meilleure visibilité budgétaire

Bordeaux, France

Le directeur du CHU de Bordeaux salue l'importance du plan hôpital dévoilée ce mercredi par le premier ministre. Yann Bubien qui travaille depuis 20 ans dans les hôpitaux, n'avait jamais vu un plan aussi massif en terme financier. Une nouvelle enveloppe qui lui sera bien utile pour régler les problèmes de manière pragmatique. Yann Bubien comprend le malaise des personnels hospitaliers et s'attache à répondre à toutes les difficultés, même si il reconnait que cela prendra du temps : il travaille en ce moment à mettre fin à la vétusté des locaux et à rendre plus attractifs les métiers en tension. Grâce au plan hôpital, les aides soignants du service gériatrie recevront dès le début de l'année 2020, une prime de 100 euros net par mois