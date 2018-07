Une fresque taille XXL, à la mesure de l’évènement. Le Tour de France est diffusé dans plus de 190 pays avec derrière les écrans des centaines de millions de téléspectateurs susceptibles de la voir. Un joli coup de pub en perspective et surtout l’occasion pour le Syndicat interprofessionnel de reblochon de fêter les 60 ans de son AOP (Appellation d’origine protégée). Une façon aussi de redorer l’image de ce fromage au lait cru touché de plein fouet depuis quelques semaines par une contamination à la bactérie Escherichia Coli (lire ici).

Cette fresque dédiée au reblochon s’étend sur plus de 3 500 m2 dans un pré bordant la descente du col de la Croix Fry (juste avant d’arrivée à La Clusaz). Elle représente un portrait de femme. Celui d’une productrice installée à Serraval. "C’est une représentation de toutes les femmes productrices de reblochon fermier de la vallée", commente le modèle. Virginie Avettand très fière de représenter sa filière. "C’est aussi une représentation de la famille parce que dans les Aravis on produit le reblochon en famille."

C’est qui est arrivé avec les contamination E. Coli, c’est un accident. On fait du fromage au lait cru et on en est fier et on veut le garder (…). Maintenant tout ce qui peut faire parler du reblochon positivement c’est un atout pour nous." - Virginie Avettand, productrice de reblochon fermier à Serraval.