Pour le préfet de la Somme, l'État n'est "pas assez performant" face aux violences faites aux femmes

Dans la Somme, le nombre de femmes victimes de violences conjugales ne cesse d'augmenter. En octobre 2022, il a augmenté de 15% par rapport à octobre 2021, a annoncé sur France Bleu Picardie ce vendredi le préfet de la Somme Etienne Stoskopf.

"Sur un an, entre 5 et 6 femmes sur 1.000 sont victimes de violences conjugales dans la Somme"

France Bleu Picardie : La Somme est un département particulièrement touché par les violences conjugales : un quart des dossiers au tribunal d'Amiens en 2021 concernaient des violences conjugales. Que comptez-vous faire pour lutter contre ce fléau ?

Etienne Stoskopf : La Somme est un département très touché. Sur 100 départements, nous sommes le 15ᵉ département qui compte le plus de femmes victimes de violence par rapport à sa population. Ça veut dire que sur une année, sur 1.000 femmes de plus de 20 ans, on en a entre cinq et six qui ont été victimes de violences. Donc il faut faire mieux. Il y a un énorme travail que réalise la justice. Mais on sait bien qu'une femme battue, c'est souvent tout un univers qui s'effondre. C'est une famille qui explose, c'est un logement qu'on perd, c'est la santé qui se dégrade. Et on sait que dans la prise en charge, c'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler le mieux : c'est sur cela qu'il faut faire porter l'effort matériel.

Sur le plan judiciaire aussi : seulement 20 % des plaintes dans la Somme avaient un aboutissement judiciaire en 2021. On fait comment pour faire augmenter ce chiffre ?

On essaye d'améliorer la détection. On le disait tout à l'heure, il y a des univers professionnels et des endroits - comme les zones rurales - dans lesquels aujourd'hui, on n'est pas suffisamment performants. En zone rurale, on a besoin d'avoir un réseau d'acteurs plus présent pour que les femmes ne restent pas seules. Ce sont des endroits où on peut avoir des difficultés de mobilité, pour quitter rapidement son logement ou faire quitter rapidement son logement à un concubin ou un conjoint violent. Et puis le monde de l'entreprise, souvent au travail : c'est là qu'il faut arriver à trouver un moyen de connecter ses collègues, les patrons, avec le réseau associatif, les professionnels qui vont leur dire "Là, il faut alerter les forces de l'ordre".

Dans la Somme, 20 places d'hébergement d'urgence supplémentaires bientôt créées

Vous évoquez les zones rurales, où récemment le gouvernement a appelé les associations à prendre le relais sur le terrain. Concrètement, c'est vraiment possible de laisser cette charge-là aux associations ?

Si on fonctionne tout seul, on ne peut pas être tout à fait efficace. Il y a les services de l'État, la police, la gendarmerie. Mais aussi les réseaux associatifs, en particulier dans la Somme, comme AGENA ou le Centre départemental de l'Enfance et de la Famille. Ils ont vu 400 victimes en six mois cette année. Ils peuvent être présents effectivement dans des endroits où l'accès sera peut-être plus compliqué pour d'autres services. Ces associations s'occupent aussi des auteurs : bien sûr, il faut qu'ils soient condamnés. Mais souvent, on s'aperçoit que quand il y a un problème dans un foyer, c'est la victime qui est obligée de partir. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Les associations ont des projets : dans la Somme, elles ont dix places aujourd'hui pour que des auteurs quittent le logement et que ce ne soit pas la femme victime qui soit obligée de le faire.

Vous mentionnez justement les victimes qu'il faut épauler dans leur parcours. On parle notamment de parcours judiciaire. Comment faire pour faciliter l'accès aux plaintes dans la Somme ?

On doit toujours faire mieux. Des assistantes sociales qui sont présentes partout, tout ce qui existe dans les commissariats, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie qui permettent "d'aller vers", de susciter effectivement le signalement. Dans beaucoup de cas, on a des indications, des mains courantes, et puis ça ne débouche pas sur la plainte. Donc on voit qu'on a encore énormément de travail à faire pour convaincre qu'il faut dénoncer, qu'il faut porter plainte et qu'il faut faire condamner les auteurs. En Espagne, ça a pris une dizaine d'années pour vraiment changer les choses. Ça fait cinq ans qu'en France on a vraiment passé la vitesse supérieure, mais on n'est pas encore au bout.

"S'il y a des acteurs prêts à s'engager pour les bracelets d'appel d'urgence, je m'engagerai à leurs côtés"

Le gouvernement présente la lutte contre les violences faites aux femmes comme une grande cause du quinquennat. Pourtant : on est déjà à 121 femmes décédées sous les coups de leurs conjoints ou de leurs ex cette année, c'est plus que toute l'année 2021. Vraiment, c'est une grande cause nationale de lutter pour le droit des femmes ?

Oui. Et dans la Somme, on a 15 % de victimes en plus à la fin octobre 2022 par rapport à l'année dernière. Donc je ne peux que confirmer cette réalité, c'est que les chiffres augmentent. C'est aussi un indice qu'on prend mieux en compte cette réalité. On va augmenter nos moyens en termes de d'hébergement des femmes victimes de violences dans le département. On va passer de 27 à 47 places d'hébergement dédiées, donc 20 places en plus.

Parmi les moyens mis à disposition des victimes, il y a les téléphones grave danger, les bracelets d'appel d'urgence. Vous étiez auparavant préfet des Pyrénées-Orientales, vous avez participé au déploiement de ce bracelet dans le département. Est ce que vous comptez faire pareil dans la Somme ?

C'est un moyen simple d'alerter un tiers de confiance, un ami, un frère ou une sœur pour dire "J'ai un problème là", puis ensuite de contacter éventuellement les forces de l'ordre. C'est un moyen qui permet d'améliorer la détection. Donc s'il y a des acteurs qui sont prêts à le faire dans la Somme, je m'engagerai à leur côté, bien sûr.