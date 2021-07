Pour le premier week-end de juillet, la gendarmerie de la Sarthe se montre sur les routes

C'est une opération qui sera renouvelée tout au long de l'été. Et elle pourrait en intéresser plus d'un sur la route. Les gendarmes de la Sarthe proposaient ce vendredi une alternative à l'amende et au retrait de point en cas de léger excès de vitesse (inférieur à 20km/h). Sur l'aire de Sargé, au bord de l'autoroute A11, ils ont mis en place plusieurs stands de rattrapage. Pendant une demi-heure, l'automobiliste est sensibilisé aux dangers de la vitesse sur la route, et ne paye pas d'amende.

Un plébiscite

Sans surprise, lorsque l'alternative est proposée aux contrevenants, l'hésitation n'est pas bien longue. Sur la vingtaine de conducteurs en excès de vitesse ce samedi après-midi, 17 ont accepté de suivre la demi-heure de stage. "Si ça permet de pas payer, je prends", sourit Nafa, sur la route des vacances en Vendée.

Kardjatou également a répondu favorablement aux gendarmes. Elle commence par une vidéo sur les dangers que vivent tous les jours les agents de la route. Avant de regarder un film proposé par les forces de l'ordre. Au bout de sa demi-heure, elle est formelle : "les excès de vitesse, c'est terminé !"

Les accidents traditionnellement en hausse l'été

Ce que les autorités veulent éviter, c'est la hausse habituelle des accidents de la route l'été. Pour l'instant, 2021 est parti sur de bonnes bases, semblables à celles de 2020, qui est une année à part puisque les confinements ont réduit les drames sur la route. 11 personnes ont perdu la vie pour le moment en Sarthe, contre 13 l'an dernier à la même période. Mais "l'orientation n'est pas bonne", selon Jean-Bernard Iché, directeur de cabinet du Préfet. Le nombre d'accidents au total a effectivement bondi de 47% : nous en sommes à 161 avec au total 210 blessés dont 55 hospitalisés, ce dernier chiffre qui représente une hausse de 13%.