Pour le réveillon, les restaurateurs de Limoges sont impactés par le Covid

La bamboche aura bien lieu, mais elle sera affectée par la situation sanitaire. A Limoges, Guillaume Courivaud, gérant du restaurant Le Bistrot des Quais ne cache pas son amertume. Depuis la reprise de l'établissement il y a dix ans, c'est la première fois que la fête est annulée. "Début décembre, en voyant les courbes épidémiques, on a pas pris le risque d'acheter des produits frais qui allaient nous rester sur les bras", se souvient-il.

Suite à la réponse concertée des préfets de Nouvelle Aquitaine de fermer bars et restaurants à 2 heures du matin, le restaurateur ne regrette pas sa décision. "On a un métier qui est de l'accueil, qui est du plaisir, je ne me voyais pas foutre les gens à deux heures du matin dehors. On allait leur mettre le champagne dans des gobelets en plastique et on leur disait de finir dans leur voiture ?" Une décision difficile à prendre, puisque pour lui, un soir de réveillon, c'est entre 12 000 et 13 000 euros de recettes.

Difficile d'oublier la menace du Covid

Pour son confrère Didier Palard, chef du restaurant gastronomique Le Cheverny, la soirée de la Saint-Sylvestre c'est 10% de son chiffre d'affaire du mois décembre. S'il a décidé de maintenir l'événement, difficile d'oublier totalement la menace du Covid. Une table de huit a en effet annulée la veille mais ils viendront quand même récupérer le menu au restaurant pour festoyer chez eux.

Didier Palard chef du restaurant Le Cheverny, se réjouit d'afficher complet pour le passage à la nouvelle année © Radio France - Lucas Bouguet

Pas d'inquiétude donc pour le restaurateur, d'autant qu'une liste d'attente a été mise en place. Une organisation bien huilée, qui lui permet d'afficher complet.

"C'est très important pour nous, déjà financièrement et puis nous aussi on a besoin de social, de voir les gens, de bouger, de faire plaisir et de faire rêver."

Beaucoup d'autres professionnels du secteur on décidé de maintenir la fête et affichent complet. C'est par exemple le cas du restaurant de la cheffe Stéphanie Cuq du restaurant Les Petits Ventres, qui propose un menu unique à 80 euros. La restauratrice suggère d'ailleurs de se faire des "checks" et non pas des bisous pour le passage à la nouvelle année !