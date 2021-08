Plus de 3 200 de personnes à Lille contre le pass sanitaire pour le sixième samedi de mobilisation

Depuis six semaines, les mêmes cris et slogans résonnent dans les rues de Lille. "Liberté !" ou encore "Ton pass sanitaire, on n'en veut pas !" sont repris en cœur ce samedi 21 août, pour le sixième samedi consécutif. Une mobilisation qui ne faiblit pas, avec encore plus de 3 200 personnes selon les premières estimations de la préfecture. Un chiffre qui se rapproche de celui atteint la semaine dernière.

Dans le cortège, on dénonce encore et toujours le pass sanitaire, en vigueur depuis plus de dix jours maintenant dans les bars et les restaurants notamment, considéré comme liberticide. S'affichent aussi de vives oppositions à l'obligation vaccinale pour plusieurs professions. Des soignants et des pompiers notamment font partie du rassemblement. Des gilets jaunes, des syndicalistes mais aussi des antifas et de nombreuses familles finissent de composer un cortège très hétérogène.

En tête de cortège, on attaque le président Macron. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Plus que le pass sanitaire, c'est la politique du président Emmanuel Macron qui est pointé du doigt. Sur plusieurs pancartes, on trouve aussi des soutiens au professeur Raoult ou une méfiance envers les médias "aux mains du gouvernement", selon certains manifestants.

Plusieurs rassemblements interdits ces derniers jours

Cette semaine, plusieurs rassemblements avaient été interdits par la préfecture du Pas-de-Calais à Arras et Calais. Ils prévoyaient notamment des apéros ou pique-niques festifs. "Il aurait été plus que curieux d'autoriser des personnes à se réunir sans le masque, face à des commerçants qui eux contrôlent les pass sanitaires, le trouble à l'ordre public était évidemment manifeste dans ce cas-là", avait précisé Véronique Depré-Boudier, sous préfète de l'arrondissement de Calais.