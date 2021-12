Pour le Téléthon, elles vont repasser pendant trente heures à Mesnils-sur-Iton

Jacqueline Duhamel et Marie-Françoise Vivien participent depuis des années au défi des trente heures de repassage de Mesnils-sur-Iton

Ça fait bientôt vingt ans ans que le défi trente heures de repassage a été lancé par madame Brulon dans la commune, et "quand nous étions plus jeunes, nous faisions les 30 heures sans nous arrêter" se souvient Marie-Françoise Vivien, la responsable du Téléthon dans la commune.

Ça représente quelques heures de repassage. Il y a deux ans, nous n'en avons fait que 280 kilos, mais nous avons frôlé les 500 kilos dans nos heures de gloire - Marie-Françoise Vivien

Le tarif imbattable, deux euros le kilo, séduit et l'organisation est digne des celle des Dhobis, à Bombay, en Inde : le linge est pesé, étiqueté avec le nom et le numéro de téléphone. "Il y a un monsieur qui en général nous amène vingt-cinq chemises", comptez une dizaine de minutes par chemise. Certains en profitent également donner les articles "pas drôles à repasser", comme les nappes brodées mais "c'est un coup à prendre" raconte Marie-Françoise.

Un défi réalisé dans la bonne humeur, "on se connaît toutes" avance Jacqueline Duhamel, "c'est pas le bagne" sourit Marie-Françoise, "ça papote et le soir nous pique-niquons ensemble et de nouveau le lendemain midi".

Deux hommes sur les planches

Ces dames, elles sont six ou sept selon les années, vont repasser jusqu'à une heure du matin pour reprendre à 7 heures le lendemain. Il y a quand même deux hommes au repassage, Jean-Pierre et Pierre, le mari de Jacqueline Duhamel, la trésorière du Téléthon de Damville : "Il repasse les torchons, les mouchoirs, les taies d'oreiller".

Moi je repasse tout ce qui est droit. Tout ce qui est un peu compliqué, ce n'est pas moi qui le fais - Pierre Duhamel

Mais pour le Téléthon, c'est la seule fois de l'année qu'il repasse, rien les 364 autres jours, à la maison, "parce que j'ai la main d’œuvre" explique-t-il benoîtement, sous les rires de sa femme et de son amie. Pourtant, cette présence masculine, les repasseuses aiment bien et se souviennent du temps où les messieurs restaient toute la nuit à leurs côtés pour jouer aux cartes. Avis aux bonnes volontés !

Fer à repasser ou centrale vapeur ?

Pour ce défi Téléthon, les repasseuses jouent principalement du fer, pourtant "ça aide la centrale parce que c'est quand même beaucoup plus facile, ça va plus vite" rappelle Jacqueline. Les dames de fer peuvent aussi compter sur deux presses personnelles pour les pièces de grandes dimension comme les housses de couette ou les draps.

Ça nous permet de soulager ces dames au bout de leur fer - Marie-Françoise Vivien

Vous pourrez amener votre linge à repasser à partir de 16h00 ce vendredi et jusqu'à samedi 15h00 à la salle des fêtes, juste à côté de la mairie de Mesnils-sur-Iton. Et si vous voulez vraiment ne rien faire du week-end, les pompiers proposent de laver le pare-brise de votre voiture, samedi après-midi, sur le parking de Carrefour Market.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des manifestations organisées dans l'Eure pour le Téléthon sur cette carte interactive. ou sur la page Facebook du Téléthon de l'Eure.

Pour faire un don, un seul numéro de téléphone, le 36 37.