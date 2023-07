Pour le Téléthon, ils font Koh-Lanta et mangent des cafards dans ce camping des Pyrénées-Orientales

"Allez, pour gagner les points, il va falloir maintenant manger un... cafard le plus vite possible !" Les deux participants font la moue, mais mâchent à toute vitesse. Ce jour-là, dans le camping les Galets à Argelès-sur-Mer, ils sont plusieurs dizaines à participer à ce Koh-Lanta spécial Téléthon même si parfois, ça surprend : "Je ne savais pas que c'était toute l'année le Téléthon, mais c'est une bonne idée !", explique ce vacancier originaire de Nantes.

Les animations sont gratuites. Pour récolter des dons, de grosses tirelires jaunes ont été installées et certains vacanciers vendent aussi des crêpes. "On a du temps alors on a pas hésité à s'inscrire. C'est important d'offrir du temps pour ceux qui en ont besoin. En décembre, on fait souvent des animations avec mes clubs de vélo et de hand", explique un touriste toulousain.

Les campings en mécènes

"Chaque journée d'animation permet de récolter environ 300 euros, explique le gérant du camping, Manuel Bey. En fin d'été, le camping s'est engagé à doubler les sommes récoltées sous forme de mécénat : avec quatre animations durant l'été, on devrait donc atteindre les 2.500 euros. On n'a pas hésité à s'engager avec l'AFM parce que le camping, ce sont des valeurs de solidarité et d'entraide. On a aussi cinq logements accessibles aux handicapés, et début août, on y accueille justement deux jeunes myopathes avec leurs familles, deux anciennes égéries du Téléthon !"

En tout, cet été, huit campings des Pyrénées-Orientales ont décidé de s'associer avec l'AFM (Association française contre les myopathies). "C'est un moyen de faire vivre la cause du Téléthon, se réjouit René Dublet, le coordinateur de l'AFM dans le département. Au-delà des sommes collectées, ça permet aussi de parler du Téléthon dans un autre cadre avec des gens en vacances, et donc plus détendus. Ça peut susciter des vocations."

Les vacanciers-bénévoles du stand crêpes au camping Les Galets à Argelès-sur-Mer © Radio France - Simon Colboc