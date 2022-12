Pour le Téléthon, les pompiers de Dordogne montent 1430 fois à la corde en sept heures

Une vingtaine de pompiers font la queue devant une corde de cinq mètres de haut, pendue au bras d'un camion-grue sur la place devant le théâtre de l'Odyssée à Périgueux. Ce samedi 3 décembre, parmi les centaines d'initiatives lancées pour récolter des dons pour le Téléthon en Dordogne, les sapeurs-pompiers se sont lancés un défi : grimper le plus de fois à la corde, chaque montée réussi équivalent à un euro de don pour les maladies rares.

Et ils en ont fait, des montées. Les bras font mal, les sapeurs ont des bandages plein les mains à force d'agripper les cordes, mais le résultat est là : 1430 montées en sept heures, entre 10 heures du matin et 17 heures. Soit 1430 euros de dons pour la recherche. Et même 1545 euros, en comptant les dons fait par des spectateurs admiratifs sur la place.

Sept heures non-stop

"On était une équipe de 18, quelques collègues de garde et d'autres centres de secours sont venus donner un coup de main. Pendant 7 heures non-stop, il y a eu quelqu'un sur la corde", explique Cédric, pompier à Périgueux, qui montre ses mains bandées de partout.

Les montées de cordes sont converties en dons par les partenaires de l'événement, l'Union départementale des sapeurs-pompiers, des entreprises comme Médica Plus à Ribérac, Carlos Martins, Phélip Frères, Merling, RLS Sport, OK Time, ou encore la pharmacie Les Cébrades.