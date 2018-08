Porcaro, France

Pendant deux jours, près de 20 000 motards se succèdent à la Madone de Porcaro. Mais à côté des festivités et des messes et processions religieuses, se tient un autre bal cette année : une caméra suit de près 17 motards, acteurs d'un jour. Il s'agit d'un court-métrage réalisé par la société morbihannaise Scorpion Vidéo Production. A l'origine le président de l'association Loick Guello voulait un documentaire : "Pour qu'on puisse suivre les bénévoles et les motards, quelque chose de classique, mais Anna Durox, la responsable communication du village des motards m'a glissé l'idée de reprendre une histoire vraie."

Retrouvez le reportage sur les coulisses du tournage du film. Copier

Cette histoire c'est celle de Terry, un jeune motard qui venait à Porcaro pour la Madone avec ses parents, puis s'en est éloigné. Il a eu un grave accident de la route. D'abord condamné à ne plus marcher, le jeune homme a pu réutiliser ses jambes, "depuis il revient à la Madone et a fait poser une plaque" explique le président, "il veut faire passer l'importance de la sécurité routière mais aussi de l'importance de la Madone, pour lui, elle l'a sauvé". L'idée est de rendre hommage au credo de la Madone, brodé sur le gilet de nombreux motards présents à Porcaro ces deux jours : "Souviens-toi, sois prudent".

Le tournage coûte 5000 euros. Pour les financer, les motards ont lancé une collecte sur Ulule avec des contre-parties selon la participation. Une urne est aussi présente sur le site des festivités.

Lépopold Bernard, dit le Druide, nous raconte la genèse de la Madone des motards. Copier

Les dix-sept acteurs bénévoles du court-métrage, tous motards dans la vraie vie. © Radio France - Solène de Larquier

Léopold Bernard, "le druide", s'occupe de l'accueil des motards au presbytère. il porte la maxime de la Madone sur son gilet. © Radio France - Solène de Larquier

L'un des motards, venu du Finistère, a ramené sa cornemuse. © Radio France - Solène de Larquier