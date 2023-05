"Pour les agresseurs de personnes LGBTQI+, il n'y a pas de profil type"

Avec 184 cas d'agressions physiques, soit un tous les deux jours, le bilan annuel que dresse SOS homophobie pour 2022 est très inquiétant. À Nîmes, l'association de défense des droits LGBTQI+, l'Arène des Fiertés , s'est monté il y a un an, après une recrudescence des agressions homophobes.

"Il y a quelques semaines, un couple gay et une personne seule se sont fait agresser en sortant de bars LGBT. Ces agressions ne sont pas revendiquées homophobes mais il y a eu vol de portable, des coups portés et quelqu'un a été hospitalisé", raconte Coline Lacombe, co-présidente de l'Arènes des Fiertés. Elle explique que les victimes n'ont pas porté plainte parce que les actes homophobes ne sont pas avérés, en l'occurrence, malgré le lieu.

"Pour les agresseurs, il n'y a pas de profil type", constate Coline Lacombe. "Souvent, ce sont des gens qui ne sont pas assez au courant des revendications LGBTQI+"

Les violences homophobes ont augmenté de 20% entre 2021 et 2022, rappelle Coline Lacombe, selon les chiffres de SOS Homophobie. Elle constate également que les personnes trans sont de plus en plus souvent des cibles : "Il y a beaucoup de personnalités publiques, qui revendiquent leur transidentité, sur les réseaux sociaux et dans les médias et ça fait bouger le débat. Il y a aussi la question de la PMA, que l'on demande pour les personnes trans."

Faire évoluer les mentalités

Pour faire bouger les choses, l'Arène des Fiertés a noué un partenariat avec 27 commerçants du centre-ville. Des boutiques qui ont, sur leur vitrine, un macaron au nom de l'association. "Ce sont des lieux gay friendly, où l'on peut se réfugier en cas de besoin."

L'autre mode d'action passe par des évènements tout au long de l'année : à commencer par ce mercredi 17 mai, devant la Maison Carré à 17h pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Entre 14h30 et 17h, un atelier pancarte est proposé au Café Olive.

Le 8 juillet, l'associations organise la 2e Marche des Fiertés nîmoise. "On est sereins, la mairie de Nîmes nous soutient et les forces de police seront présentes."

