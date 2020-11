Pour les Berrichons, Noël se fera surtout à la maison, en petit comité

Noël 2020 devrait bien être un Noël très particulier. Après une année marquée par deux confinements, alors que l'épidémie de coronavirus reste menaçante, de nombreux Berrichons ont déjà fait le choix d'un réveillon en petit comité et à la maison, même si a priori, les Français auront d'ici là retrouvé leur liberté de mouvement.

"Priorité à la santé"

Pour Edith et Pierre, croisés main dans la main dans les rues de Châteauroux, ce sera un tête à tête. "Priorité à la santé", lancent-ils en chœur quand on les interroge sur leurs projets de fin d'année. Georges et sa femme prévoient de n'accueillir que leur filles, "on est âgés" glissent-ils en guise d'explication. Chez Sandra, rien n'est encore fixé. Cette mère de famille, qui a des proches en Alsace et dans la région Rhône-Alpes, raconte que tout le monde doit encore se concerter pour savoir qui pourra venir en Berry. Dans tous les cas, cette infirmière de formation veillera à ce que le nombre de convives soit restreint, Covid oblige là encore.

Kelly, Brésilienne vivant à Châteauroux depuis une dizaine d'années, dit avec le sourire qu'elle ne pourra pas traverser l'Atlantique pour être avec sa famille cette année. Elle retrouvera donc ses amis, sa "famille d'ici" pour un réveillon qui mélangera les deux cultures. A défaut de pouvoir voyager jusqu'à son pays d'origine, la jeune femme mettra sur la table quelques plats traditionnels, dinde et morue seront donc au menu.