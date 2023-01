Pour les chasseurs du Bas-Rhin "les mesures de sécurité du gouvernement arrivent trop tard"

Le gouvernement dévoile ce lundi 9 janvier son plan "zéro accident" de chasse. Parmi les principales propositions, la création d'un délit d'alcoolémie, l'interdiction de chasser si l'on est à l'origine d'un accident mortel ou encore la création d'une application destinée aux chasseurs et aux randonneurs.

Une application venue d'Isère

Là-dessus, les chasseurs du Bas-Rhin l'affirment, ils sont en avance. "Nous avons déjà une application gratuite, qui s'appelle Land share" explique Frédéric Obry, président de la fédération des chasseurs du Bas-Rhin. "Quand on ouvre l'application, on peut voir une carte du territoire sur lequel vous vous promenez avec une zone rouge qui indique le périmètre de chasse. Chaque chasseur à son poste est identifié, ainsi que les chemins qui mènent à ces chasseurs. Une alarme sonore vous prévient lorsque vous êtes à 500 mètres de la battue." Cette application a été lancée par des chasseurs en Isère. Frédéric Obry milite depuis novembre dernier pour sa mise en place dans le Bas-Rhin. C'est chose faite, depuis le 1er janvier 2023.

À lire aussi Accidents de chasse : en Alsace, les chasseurs distribuent des gilets orange aux promeneurs

Les chasseurs bas-rhinois l'assurent, les mesures de sécurité sont respectées. "Les règles du gouvernement arrivent trop tard. Nous les appliquons depuis longtemps. Nous sommes le premier département en terme de sécurité", poursuit le président de la fédération, "puisque nous avons été les premiers à imposer les vestes oranges, les angles de tirs, toutes nos chasses sont annoncées par des panneaux." Avant chaque battue, Guy, le directeur de chasse, rappelle les règles de sécurité. "La plus importante étant, selon moi, l'identification du gibier" note Marc, chasseur depuis plus de 50 ans, "si on a le moindre doute on ne tire pas". Il le rappelle d'ailleurs ; ne pas tirer est également un acte de chasse.