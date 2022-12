Pour les fêtes aussi, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas

Un peu de prévention avant les fêtes de fin d'année avec le représentant en Bretagne de l'association Prévention Routière .

ⓘ Publicité

Franck Thomas : C'est important de faire ce rappel. Nous serons tous amenés à rencontrer sa famille, à voir des amis, à boire aussi de l'alcool et donc il faut s'y préparer et anticiper son retour. C'est vraiment un point important pour bien rentrer au moment du réveillon.

Pour les fêtes, celui qui conduit ne boit pas d'alcool ?

Oui, soit il y a quelqu'un qui est désigné pour ramener tout le monde, soit effectivement on dort sur place. C'est aussi une possibilité. Il faut aussi l'envisager. On peut utiliser, quand c'est possible, des transports en commun. Et puis, si vraiment on a un doute, il ne faut pas non plus hésiter à se tester. Il existe des éthylotests et donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper. La pire des situations, c'est de se retrouver à trois heures du matin et de se dire "Qui conduit ?". Anticiper son retour, le préparer et être tous responsables les uns les autres. Ça concerne le conducteur, mais ça concerne aussi ceux qui reçoivent et qui organisent un réveillon chez eux.

C'est pas dommage quand même d'avoir encore à redire ce message en 2022.

C'est parce que l'alcool reste une cause constante d'accident. Ça reste la première cause d'accidents mortels sur les routes et donc oui c'est dommage, mais il faut le rappeler et faire passer en permanence les messages.

Et les éthylotests, c'est facile à trouver ?

Oui. Aujourd'hui, on en trouve dans tous les commerces, supermarchés. Donc ne pas hésiter à en avoir quelques uns. Et c'est un peu comme le covid, en cas de doute, on se teste pour savoir si on peut prendre la route en toute sécurité.

Si on boit un peu d'alcool, rappelez nous les limites.

En fait, on a le droit jusqu'à 0.5g d'alcool par litre dans le sang, o.2g pour les jeunes conducteurs. Il faut faire attention à la dose que l'on sert car on a tendance à être plus généreux à la maison que dans les bars. Et on rappelle que pour éliminer un verre d'alcool, il faut à peu près une heure, 1h30. Donc il faut se laisser le temps. C'est pour ça que rester sur place est aussi une bonne solution.