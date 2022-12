Pour les fêtes, le traiteur Ėrisay met les petits plats dans les grands

Plus de quarante personnes au chaud, quinze au froid pour les desserts, une vingtaine de personnes à l'expédition et une dizaine pour les livraisons, en cette fin d'année, Érisay Réceptions, à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), tient de la ruche, "c'est un vivier" sourit le chef de cuisine Fabrice Fontaine. Pour ce week-end de Noël, environ mille commandes ont été passées chez le traiteur eurois, pour des clients dans l'Eure, mais aussi de la Seine-Maritime, du Calvados, des Yvelines, de Paris ou de l'Oise. "C'est une période très intense, à la fois dans l'organisation et dans les relations commerciales" reconnaît Marc Leroux, le directeur général adjoint de l'entreprise.

La fierté du fait maison

Tout est frais et c'est un point d'honneur chez Érisay, pas de produits industriels dans la cuisine : "Tout des fonds de sauce maison, pas de fonds déshydratés. Du fond brun au fumet de poisson, les saumons fumés, les gravlax, fumages à chaud, fumage à froid, tout est maison" s'enorgueillit le patron Frédéric Érisay.

Frédéric Érisay devant la marmite de sauce homard à la crème de homards pour les ravioles, plat signature de la maison. Il en sort 450 litres pour Noël © Radio France - Laurent Philippot

Et cette année, pas de foie gras à la carte du traiteur. "On n'est pas garant de la provenance et de la traçabilité des foies qui sont sur le marché cette année" avance Frédéric Érisay et, avec l'épidémie de grippe aviaire , "il est compliqué d'avoir du vrai bon foie gras français. Le seul foie gras qui est accessible aujourd'hui, c'est du foie gras bulgare ou roumain. Leur traçabilité est discutable et leur transparence n'est pas garantie !" Le prochain foie gras sera disponible à partir du mois de mars chez le traiteur eurois.

Dernier assemblage pour des pièces d'œuf en forme de poussin © Radio France - Laurent Philippot

L'assiette s'adapte à la société et aux contraintes

La crise implique l'entreprise : "Il y a à la fois des hausses sur les matières premières et aussi sur les coûts de l'emballage" explique Marc Leroux, qui a tenté de limiter cette hausse "avec des prix qui tiennent compte d'un avenir plus radieux, on espère ne pas s'être trompé !". Devant la difficulté d'approvisionnement de plats en porcelaine "du fait de l'arrêt des fours chez tous les producteurs à cause de l'augmentation du gaz", une gamme de contenants en pin a été développée, "totalement recyclable et ça passe du four à l'assiette" détaille Frédéric Érisay.

Frédéric Érisay et Fabrice Fontaine présente "la cassolette de homard du chef" dans son plat en pin © Radio France - Laurent Philippot

Pour ce Noël 2022, la tendance, c'est le cocktail déjeunatoire ou dînatoire, mais pas de verrine en plastique cette année chez Érisay, ce n'est plus dans l'air du temps.

Un concours pour la carte des desserts

Mignardises, fours frais ou glacés, opéra aux noix de Pécan, omelette norvégienne ou Saint-Honoré, la carte des desserts est alléchante. Et pour l'élaborer, "on fait un challenge assez sympathique, un challenge inter-pâtissiers" détaille Frédéric Érisay, "on déguste cinq à dix bûches et tout le monde y participe, de l'apprenti au chef". Le chef pâtissier, c'est Dominique Bréban. Il compte une quinzaine de personnes dans sa brigade. Affairé à découper des fraîcheurs citron, un incontournable, il prépare "beaucoup de pièce pour huit à dix personnes, ce sont les plus grosses commandes" comme des soupières en nougatine garnies de sorbets pour dix personnes, mais la bûche glacée a toujours ses adeptes.

Dans la chambre froide à moins 18 degrés, les bûches attendent les gourmands © Radio France - Laurent Philippot

Le coup de cœur du patron, c'est le Napoléon, "à base de baba aromatisé à la mandarine impériale sur un petit biscuit à base de dattes et de semoule et une Chantilly agrumes".

1000 commandes ont été passées. Les clients viendront en chercher 700 à Saint-Aubin-sur-Gaillon, les autres seront livrées dans plusieurs départements © Radio France - Laurent Philippot

Les commandes pour le réveillon et le jour de Noël sont complètes. Pour celles du réveillon de la Saint-Sylvestre et du jour de l'an, les dernières commandes seront prises au plus tard le mardi 27 décembre.