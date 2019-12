Pour les fêtes, une coiffeuse de Saint-Étienne propose une coupe gratuite aux SDF

Saint-Étienne, France

C'est la période ou jamais pour être généreux et solidaire. Pour Noël, une coiffeuse de Saint-Etienne a décidé d'ouvrir son salon aux sans domicile fixe ce lundi après-midi. "Je me suis dit 'Qu'est-ce que je peux faire avec mes moyens'", raconte Nesrine, installée rue du 11 novembre.

Des coupons d'invitation distribués lors d'une maraude

Elle s'est donc mise en relation avec "Maraude United", une association stéphanoise, dont les bénévoles ont distribué de petits coupons d'invitation au salon lors de leur maraude de samedi. C'est comme ça que Cédric a poussé la porte de l'établissement. "Ça va faire du bien, ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez le coiffeur."

Après le shampoing, le Stéphanois passe entre les mains d'Hamine, le coiffeur. Au programme, une beau dégradé. "Il faut toujours être propre sur soi, c'est important pour trouver du travail", confie Cédric.

Hamine s'applique pour réussir le dégradé de Cédric. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Nesrine, la patronne du salon, surveille la scène avec le sourire. "C'est la première fois que je propose des coupes, mais j'avais déjà accueilli des personnes dans le besoin dans mon ancien salon", explique la coiffeuse. "Dans le local, on avait une machine à laver et une douche et on ouvrait le salon à ceux qui avaient besoin de les utiliser."

Heureusement qu'il y a des gens comme ça, c'est très gentil

Un quart d'heure plus tard, les cheveux en bataille de Cédric ont laissé place à une belle coupe. "C'est très bien, ça me rajeuni ! Heureusement qu'il y a des gens qui sont comme ça, donner un coup de main c'est très gentil." Et même s'il n'en a pas les moyens, il tient à laisser un pourboire. "Je vais donner 4 euros, ils donnent de leurs heures et de l'amitié, donc c'est normal."

Une coupe loin d'être anodine. Grâce à ce type d'action, certains ont retrouvé un peu de confiance en eux, ce qui les a aidé à sortir de la rue.