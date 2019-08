Pour les handicapés, un site qui référence les loisirs et commerces accessibles en Corse

"Parallel" référence désormais les lieux, activités, et tout établissement qui garantissent "un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées". L'idée vient d'un webmarketer bastiais.

Bastia, France

Améliorer la visibilité d'un site ou d'une activité sur internet, c'est le travail de Léo Kinany-Martelli. Et l'idée lui est venue en regardant un média de l'ancien temps...la télé !

Trêve d'ironie...quoique...lorsque l'on voit le nombre d'handicapés qui vivent et aussi visitent la Corse, et que bon nombre d'activités leur sont encore inaccessibles, il vaudrait mieux en rire. Et pour les endroits qui le sont, parfois, ils sont difficiles à trouver sur la toile. Un constat fait par nos confrères de France 3 Via Stella dans un de leurs récents reportages, et que Léo a voulu exploiter à bon escient :

"Ce qui m’a frappé, c’est que l'accessibilité, par rapport aux personnes à mobilité réduite et aux handicapés, c’est un réel problème... et pour moi, c’est aussi un indice de modernisme et de civisme, en Corse…et je me suis dit « Waho, on en est encore là ?! » et au final, le problème était facile à régler au niveau technologique".

Léo Kinany-Martelli a donc décidé de réaliser, en quelques jours, avec ses compétences, une plateforme nommée Parallel qui recense et oriente vers les plages, commerces et activités, mais aussi les événements culturels ou les restaurants qui possèdent un accès pour les fauteuils roulants, et autres équipements ou aménagements.

"Les lieux ou activités et accessibles sont plutôt rares, explique Léo, et mal, voir pas référencées, à part par quelques associations, particuliers et collectivités. Je me suis basé sur ces données là, même si la plupart étaient plutôt vieilles ou obsolètes... je les ai vérifiées, et la seconde étape, c'était de permettre aux utilisateurs de collaborer au référencement, idem pour les associations"

Une idée à développer avec les associations et les handicapés eux-mêmes

Moyennant 59€ par an, un professionnel peut être référencé ainsi sur Parallel, qui est aussi une application disponible sur Apple Store et Google Play Store. Une moitié sera reversée à des associations locales, l'autre sera investie pour la maintenance du site et de l'application.

Le site compte déjà une une centaine de visites par jour, et son créateur compte embaucher un étudiant en BTS tourisme pour le faire fonctionner. "A terme, l’idée est que la plateforme revienne aux associations", précise encore Léo Kinany-Martelli.

Utiliser les dernières innovations internet

Le créateur du site met enfin en exergue la facilité avec laquelle il a pu réaliser sa plateforme et la mettre en ligne rapidement. Selon lui, les choses évoluent bien dans ce sens, et le concept peut être reproduit pour d'autres idées ou d'autres causes.

« En 2015 pour faire ça, il fallait 2 ans et presque 70 000€. Aujourd’hui, avec mon expérience et les technologies qui ont évolué, ça permet de réaliser ça en un court temps. Il m’a fallu quatre jours pour faire la plateforme ».