Pour les jeunes agriculteurs, s’installer en montagne peut rimer avec parcours du combattant

La présence d’agriculteurs dans les villages est essentielle pour continuer à faire vivre et à entretenir nos montagnes. Pourtant, lorsqu’un jeune souhaite s’installer en partant de rien, il peut facilement être découragé tant la tâche est ardue.

À 36 ans Paul Bartoli possède 160 chèvres sur la commune d’Isolacciu-di-Fiumorbu. Celui que l’on surnomme « Paulucciu » s’est installé en 2013, et a immédiatement été confronté à une difficulté rencontrée par de nombreux jeunes agriculteurs, l’accès au foncier. « Il y a beaucoup de terrains avec du gros maquis, et pour les chèvres c’est très dur, il faut plutôt de la friche » explique le berger. Il a dû faire face à de nombreux refus de propriétaires de terrains sur lesquels il voulait faire paitre ses chèvres : « Il y a de l’indivision et beaucoup d’entre eux ne veulent pas nous mettre leurs terrains à disposition ». Malgré les difficultés, il ne regrette rien du choix d'élever des chèvres au village. "C'est difficile, on ne compte pas les heures, mais on a notre paix."

Une des chèvres de Paul Bartoli

Aujourd'hui s'il est installé, c'est grâce à la mairie qui lui laisse occuper certains de ses terrains. Mais Jacky Bartoli, le premier magistrat de la commune, souhaite qu’à l’avenir, la chambre d'agriculture vienne directement sur place convaincre les privés de mettre leurs terrains à disposition au profit des jeunes. « Cela pourrait rassurer les propriétaires » explique-t-il. « Je pense que les fonctionnaires doivent être sur le terrain pour aider les éleveurs à s’implanter. Ils seront beaucoup plus crédibles que l’agriculteur ou le maire pour négocier avec les propriétaires des terrains. »

Jacky Bartoli en profite également pour tacler la divagation animale et certaines pratiques d’élevage bien courantes en Corse. « Aujourd’hui, il y a trop de faux agriculteurs qui ne vivent pas réellement de leur travail, et laissent leurs bêtes en liberté. Pour moi, ce sont de faux agriculteurs qui pénalisent les gens comme Paul [Bartoli] qui travaillent. De plus, cela ne rassure pas les propriétaires pour qu’ils mettent leurs terrains à disposition. »