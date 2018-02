Annoncée par le ministre de l'intérieur Gérard Collomb, la police de sécurité du quotidien va arriver en janvier 2019 dans deux quartiers du Havre. Plus de moyens policier pour la Mare-Rouge et le Mont-Gaillard. Sur place, l'accueil des habitants est mitigé.

Le Havre, France

Cela fait plus de 20 ans que Moustafa gère "Le Forum", un bar-tabac de la place Raymond Queneau, au cœur des HLM du quartier du Mont-Gaillard. "Depuis qu'on s'est installés ici, ça se dégrade tout doucement," affirme ce Havrais d'une cinquantaine d'années.

"Avant il y avait un commissariat de quartier. Mais depuis deux trois ans, la police on ne la voit plus. Il n'y a plus personne. On est délaissés. La police de sécurité du quotidien ? Ça ne lui fait ni chaud ni froid. "On verra bien" dit-il derrière son bar.

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. D'ici à janvier 2019, trente quartiers difficiles bénéficieront de moyens supplémentaires. A priori, pas de nouvelle brigade spécialisée mais un renfort de 15 à 30 policiers à chaque fois.

Au total en France, ça représente 1300 effectifs supplémentaires. En Normandie, la seule ville concernée est Le Havre, avec deux quartiers visés : la Mare-Rouge et le Mont-Gaillard.

"Eviter le vandalisme"

Le Mont-Gaillard, Nelly, une habituée du Forum, y passe tous les jours pour aller et revenir du travail. "Quand je rentre le soir, vers neuf heures moins le quart, je me dépêche. Je ne suis pas rassurée. Je pense qu'avec des policiers en plus, je me sentirais plus en sécurité."

Les trafics, la délinquance, les bandes qui traînent en bas des immeubles... Voilà le quotidien ici à en croire les habitants du quartier. "Le Mont-Gaillard a mauvaise réputation, mais on vit bien ici," assure Michel, assis au comptoir avec un café.

Malgré tout, ce sexagénaire qui habite les environs depuis un demi siècle, voit d'un bon œil l'arrivée de la PSQ. "A l'époque, il y avait une police de proximité et ça marchait plutôt bien. Au moins, les jeunes seront encadrés et ça leur évitera de faire des bêtises. Ça évitera le vandalisme".

Pas une priorité

Les jeunes, ils sont dehors, juste devant le café. Greg, Bilal, Mamadou, et les autres... En survêtement et baskets, ils tiennent les murs, et fument cigarettes sur cigarettes. "Cette histoire de mettre plus de sécurité, c'est du foutage de gueule ça madame !" affirme l'un. _"_C'est pas la sauvagerie ici, lâche un autre. Y'a pas de grand-mère qui se fait voler, ou arracher son sac. Tout le monde se respecte."

Alors pour eux, "des flics en plus" ce n'est pas nécessaire. "Ça changerait quoi ? On nous a déjà envoyé plein de brigades, y'a rien qui a bougé. A part réprimer, on se demande bien à quoi elle va servir cette nouvelle police.

Et puis, ces renforts, c'est "loin d'être une priorité" assurent-ils. "Vous nous voyez là ? On est là à rien faire, on n'a pas de local, aucun endroit où aller. Et c'est comme ça toute la journée. La mairie, tout ça, ils nous donnent rien mais ils nous envoient les flics !"

Certains d'entre eux travaillent la semaine, mais la plupart n'ont rien, au mieux des petits jobs ou de l'intérim. "Le principal, c'est quand même le boulot. Si on avait un salaire pour subvenir à nos besoins, il n'y aurait pas besoin de police et tout ça."

Ils aimeraient du travail, des association, des clubs de sport, et aussi qu'on arrête de les montrer du doigt. "A force de nous dire qu'on est les pire, on risque de le devenir."