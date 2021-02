Pour les Loir-et-Chériens, trois châteaux gratuits en septembre 2021

Pour cette nouvelle édition "une journée aux châteaux pour les Loir-et-Chériens", le département du Loir-et-Cher proposera à ses habitants de visiter trois sites touristiques : le Château du Clos-Lucé à Amboise (37), le Château des énigmes à Fréteval (41) et le Château de Selles-sur-Cher (41). Il y avait auparavant deux sites à visiter durant cette opération chaque année, il y en aura donc désormais trois.

Plus de 140.000 Loir-et-Chériens ont profité de ces invitations depuis la première édition

Le président du conseil départemental du Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, explique que cette prochaine édition est encore une fois très attendue de la part des visiteurs mais aussi des propriétaires et gestionnaires de sites. "Dans un contexte sanitaire pesant, nous avons plus que jamais besoin de nous projeter, de (re)découvrir notre patrimoine et de renouer avec des activités de loisirs et des sorties culturelles. Je suis très heureux d’ouvrir cette opération gratuité aux territoires voisins car toute la richesse patrimoniale du Val de Loire mérite d’être connue" poursuit Nicolas Perruchot.

Pour profiter de cette gratuité, il faut résider en Loir-et-Cher et il faudra réserver un créneau, quand la réservation sera ouverte au public, sur le site internet www.departement41.fr.