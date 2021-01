Pour les lycéens savoyards et haut-savoyards, un salon de l'Etudiant... virtuel

Le salon de l'Etudiant d'Auvergne-Rhône-Alpes démarre ce jeudi. D'habitude, il y en a un à Annecy et un à Chambéry. Cette année, il y en a un seul pour toute la région et ce pour une raison simple : il sera en ligne. Pendant un mois, les lycéens peuvent discuter avec les établissements supérieurs.

Choisir ce qu'on va faire après le bac... C'est encore plus compliqué cette année. Le salon du magazine de l'Etudiant a lieu en ligne, derrière son ordinateur, jusqu'au 14 février.

C'est un peu comme si on se baladait dans un jeu vidéo. On passe dans des halls numériques. En tout, 400 stands sont présents sur le salon régional. D'habitude, c'est sur trois jours, mais cette année, grâce au virtuel, le salon dure 1 mois. "Ça permet de varier ses recherches. _On va peut-être s'intéresser à des filières auxquelles on aurait pas forcément penser sur un salon en présentiel_. Et puis ça permet aussi que tout le monde puisse se connecter, sur un temps plus vaste", explique Charline Trontin, la responsable de la zone Pays de Savoie du salon.

Des halls numériques ont été créées pour ce salon de l'Etudiant 2.0

"C'est une alternative où tout le monde si retrouve, même si on a hâte de refaire des salons en présentiel", détaille la représentante de l'Etudiant. Evidemment, car rien ne remplace le contact humain... C'est d'ailleurs ce qui dérange Olivia, élève en Terminale à Chambéry : "Etre tout le temps devant son ordinateur pour tout et n'importe quoi ça devient un peu lassant." Alors même si elle hésite encore à s'orienter vers une classe préparatoire en art, elle ne participera pas à un salon virtuel. La lycéenne tente d'avoir rendez-vous avec le conseiller d'orientation de son établissement, mais _"C'est compliqué_. Je suis là une semaine sur deux, on voit moins souvent nos profs... Et surtout on est très speed niveau programme parce qu'il y a le bac qui arrive..."

"C'est compliqué de se projeter"

Il n'y a pas qu'Olivia qui est perdue. Félix est aussi en Terminale. Il a prévu de se balader dans le salon virtuel, pour trouver des réponses à ses questions. "On est un peu perdu... On n"est pas tout le temps au lycée, _on doit prendre plusieurs choses en compte avec le confinement, la Covid._.. Je voudrais partir à l'étranger l'année prochaine, mais il y a plein d'incertitudes... Ça semble compliqué."

Salomé de son côté, est représentante du syndicat l'Union National des Lycéens en Haute-Savoie. La lycéenne confirme qu'être bachelier en 2021, c'est difficile : "on est un peu oublié... _On a l'impression d'être des cobayes_. C'est assez compliqué de s'informer et surtout de se projeter."

Et pourtant l'heure des premiers vœux approche pour les lycéens : Parcoursup ouvre le 20 janvier.