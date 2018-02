Moselle, France

Réunis ce samedi en congrès, les maires ruraux de Moselle ont redit leurs craintes et leur énervement face aux dispositions prises par le gouvernement. Craintes exprimées par le président réélu de leur association, Jean-Marie Mizzon : "la loi Notre nous a fait très mal, elle a redistribué les cartes sur le territoire. Elle force sur les intercommunalités ; les maires se sentent de plus en plus dilués dans des grands ensembles qu'ils n'ont pas choisi."

Plaidoyer pour les communes rurales

Autre point de crispation, les moyens en baisse dans les communes. "Il y a eu 4 années de baisse drastique des dotations de l'Etat, explique Jean-Marie Mizzon. Conséquence, il n'y a plus aucune visibilité et il est compliqué de mener à bien des projets."

"On a le sentiment qu'on a fait de nous des bouc-émissaires, affirme encore le président des maires ruraux de Moselle, qu'on est responsables de tous les problèmes de la France. Les communes rurales sont pourtant une nécessité. On n'a plus de moyens, et on sent qu'un certain nombre de collègues envisage de raccrocher." Un récent rapport présenté au Sénat estime à près de 45% le nombre d'élus locaux qui ne souhaitent pas se représenter pour un nouveau mandat.