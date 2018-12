Pour les plus démunis à Reims, la Croix-rouge a besoin de vêtements chauds et de bénévoles

Reims, France

Se ravitailler en couvertures, voilà la mission de ce vendredi 14 décembre pour deux bénévoles de la Croix-rouge à Reims. 24 cartons de couvertures, neuves, qui vont faire le bonheur des bénévoles qui font les maraudes, car ils vont pouvoir les distribuer aux sans-abris. "J'ai écrit à la ministre des Armées et on a eu un don de 500 couvertures, ce qui nous permet de voir venir un peu mais malgré tout 500 couvertures c'est vite distribué", souligne Jean-Luc Geoffroy, administrateur de l'union locale de Reims.

500 couvertures offertes par l'Armée, récupérées à Mourmelon

La Croix rouge manque aussi de vêtements chauds. Des bonnets, des gants, des écharpes d'autant plus nécessaires que les températures sont en chute. Les températures pourraient être comprises entre - 7 et - 4 degrés dans la Marne ce samedi matin. "Ca nous arrive de plus avoir de couvertures de survie, plus de couvertures en laine... et là on a refait des démarches auprès des lycées et des collèges pour avoir des bonnets et des écharpes car c'était pareil on en a plus", assure Bruno, un bénévole qui peut faire parfois deux à trois maraudes par semaine.

On cherche des bénévoles : c'est urgent, urgent

Aujourd'hui, seule une trentaine de personnes se relaient régulièrement pour assurer les maraudes de la Croix-rouge à Reims. C'est peu pour des maraudes qui ont lieu 7 jours sur 7, de 20 h à minuit. Sachant qu'il faut minimum trois personnes pour faire une maraude. Et les difficultés sont encore plus importantes à l'approche de Noël. "On a des jeunes de Sciences po qui se sont engagés mais à la fin de la semaine ils sont en vacances... pareil pour les autres étudiants qui vont avoir les vacances de Noël... ", explique Jean-Luc Geoffroy, administrateur de l'union locale de Reims.

Pour les aider :