Pour les restaurateurs de Bordeaux, le mois d'octobre a été "très bon" en terrasse grâce à la météo

L'été indien profite aux restaurateurs et cafetiers qui possèdent une terrasse à Bordeaux. Les clients affluent pour profiter des rayons du soleil et des températures douces. Un bon point pour les chiffres d'affaires des commerces, même si habituellement la météo n'est pas aussi clémente à cette période de l'année. Météo France a indiqué ce vendredi 28 octobre qu'"octobre 2022 devrait être le mois d'octobre le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1945".

Sur la place Saint-Pierre à Bordeaux, les tables sont dressées au Grilladin, en attendant que les clients arrivent. Mickaël, le propriétaire ne possède qu'une terrasse dans son établissement : "on est vraiment tributaire du temps, donc là, sur ce mois d'octobre, le temps a été au rendez-vous, mais aussi la chaleur. C'était un super mois pour les terrasses, après pour le climat c'est une autre question". Du côté de la place du Palais, Charlotte est en train de préparer le Chiochio à l'accueil des clients, et elle l'assure, ils préfèrent rester à l'extérieur : "généralement à cette période de l'année, il n'y a plus personne dehors, c'est uniquement l'intérieur, du coup on divise par deux la capacité d'accueil. Et là, ça nous permet d'avoir à la fois l'intérieur et l'extérieur".

"C'est un peu inquiétant"

Place du Parlement aussi les terrasses sont remplies. Gaël profite d'un moment avec ses amis, mais est conscient que la météo n'est pas normale : "Il fait trop chaud, c'est un peu inquiétant mais avec l'été qu'on a eu, ce n'est pas très surprenant. Espérons qu'on profite de l'hiver aussi".